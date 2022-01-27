До 15 лютого продовжили роботу комісій, які обстежують будинки зі змішаним типом теплопостачання. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський.

За його словами, обстежують будинки для того, щоб перерахувати платіжки за тепло людям з індивідуальним опаленням, в помешканнях яких немає труб від загальної системи опалення або вони ізольовані:

"На даний час залишилося 65 в нас будинків. Через COVID-19 є затримки, тому що не завжди люди реагують, але в загальному є розуміння".

Нагадаємо, в січні тернополяни з індивідуальним опаленням отримали платіжки за тепло. Як розповів заступник начальника "Тернопільміськтеплокомуненерго" Богдан Миськів, це оплата за обігрів під’їздів і підвалів у багатоповерхівках, а також за труби центральної системи опалення, які проходять через квартири, 13 січня створили комісії, які перевіряють будинки зі змішаним типом теплопостачання. Вони мали обстежити понад 700 будинків і завершити роботу до 1 лютого. Доки працюють ці комісії – додаткових платежів власникам індивідуального опалення нараховувати не будуть, каже міський голова Сергій Надал:

"Вже сьогодні ми бачимо, що є ряд під’їздів, де дійсно температура є нижчою за нормативну, а нормативна – це має 16°. Там, де вона є нижчою – нарахування будуть зняті повністю. Там, де вона відповідає нормативу – я думаю, що буде впроваджений понижений коефіцієнт, щоб зменшити оплату для населення. У тих квартирах, де зафіксовано, що стояки демонтовані, або ізольовані – людям також буде проведений перерахунок і зменшення плати з грудня".

Фото: Діана Ярошенко/Суспільне У Тернополі продовжили роботу комісій, які обстежують будинки зі змішаним типом теплопостачання

Також, каже Надал, ЖЕКи та ОСББ мають до 1 березня зустрітися з мешканцями будинків та роз’яснити їм тарифи, зібрати підписи людей, які хочуть встановити загальнобудинкові лічильники тепла та до наступного опалювального сезону обладнати під’їзди додатковими обігрівачами, якщо у приміщеннях недостатня температура повітря.

Що відомо

У Тернополі обстежують будинки зі змішаним типом теплопостачання