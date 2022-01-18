Будинки зі змішаним типом теплопостачання обстежують в Тернополі. Це роблять комісії, до яких входять представники ОСББ, працівники Тернопільміськтеплокомуненерго, депутати та жителі будинку, розповів голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак.

За його словами, хочуть перерахувати рахунки за тепло жителям квартир, які мають індивідуальне опалення та ізолювали труби. Нагадаємо, цим людям в січні прийшли рахунки за обігрів місць загального користування та за труби центрального опалення, які проходять через квартиру.

Фото: Дана Сарабун/Суспільне У Тернополі обстежують будинки зі змішаним типом теплопостачання

Сьогодні, каже Сергій Лупак, обстежили, зокрема, п’ятиповерхівку на вулиці Тарнавського, 24. У квартирі цього будинку мешкає батько Оксани Дармограй. Жінка каже, в квартирі встановили індивідуальне опалення 15 років тому, труби ізолювали, а в січні прийшла платіжка за тепло:

"600 гривень, але ми не задоволені, бо платити за опалення і ще платити за труби. Тут дідусь тільки сам живе, тобто мій батько, і він має за свою пенсію 2 500 гривень заплатити і за опалення, і за батареї. Як він має далі прожити – не знаю".

Комісії створили 13 січня за розпорядженням міського голови. За словами голови правління ОСББ Тернополя Сергія Лупака, в Тернополі їх є 25.

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