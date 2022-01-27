Національна гвардія оприлюднила імена чотирьох військовослужбовців та цивільної жінки, яких у ніч на 27 січня у Дніпрі розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Серед вбитих:

старший лейтенант Буганов Олександр (НГУ);

молодший сержант Драган Олександр (НГУ);

старший солдат Левківський Артем (НГУ);

солдат Чернік Леонід (НГУ);

Лебединець Віра Сергіївна (контролер КПП, відомча воєнізована охорона).

"Підозрюваний у вбивстві був затриманий співробітниками Патрульної поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом", — зазначили правоохоронці.

Що відомо

У Дніпрі 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. У результаті п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. О 9:30 нападника затримали.

Народна депутатка України від фракції "Слуга Народу", членкиня правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик повідомила, що раніше стрілець скаржився на знущання.

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