У Черкасах сталась ДТП. Одна жінка отримала травми

У Черкасах сталась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок. Одна жінка отримала травми. Про це Суспільному повідомила речниця обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

Як повідомила Ірина Назарок, аварія сталася 26 січня на перехресті вулиць Благовісна та Різдвяна.

"Близько 08:00 години диспетчер прийняла виклик, що там не розминулися автомобілі Honda CR-V та Smart і допомоги медиків потребує жінка. На місці події медики швидкої оглянули та надали допомогу кермувальниці авто Smart. 35-річну пацієнтку доправили до Третьої черкаської міської лікарні", — розповіла речниця.

Вона додала, що попередньо у неї виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій скроневої ділянки.

Фото Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Суспільне звернулось за коментарем до речника Управління патрульної поліції Черкаської області Олексія Драгуна. Інформація доповнюється.

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