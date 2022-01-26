У селі на Черкащині від вогнепального поранення з рушниці помер чоловік. Поліція розслідує цей випадок як вбивство через необережність, розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, подія сталася 22 січня в селі Гарбузин Черкаського району.

Виклик до поліції надійшов о 16:15.

"Поліцейські попередньо з'ясували, що після полювання 61-річний мисливець розкладав зброю і випадково вистрелив із гладкоствольної рушниці ІЖ-27 та влучив у 64-річного знайомого", – розповіла Зоя Вовк.

Фото Нацполіції в Черкаській області Подія сталася в селі Гарбузин на Черкащині

Чоловіка з пораненням живота, правого стегна та лівої руки відразу доправили до місцевої лікарні, однак реанімувати його не вдалося, додала речниця.

Свідків опитали, зареєстровану зброю в мисливця вилучили і відправили на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 ККУ (Вбивство через необережність). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Слідство триває.

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