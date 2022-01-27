Черкащанин за підробленими документами отримав понад пів мільйона гривень

Суд визнав винним жителя Золотоніського району Черкаської області в тому, що він незаконно отримав понад пів мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Черкаської окружної прокуратури. Житель Золотоніського району отримав із держбюджету одноразову грошову допомогу.

Як розповіли в пресслужбі, чоловік отримав 528 600 гривень за допомогою підробленої медичної довідки.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком на п'ять років.

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