Росія, Китай та Іран проведуть чергові військові навчання в Індійському океані

Збройні сили Росії, Китаю та Ірану 21 січня розпочинають треті спільні військово-морські навчання на півночі Індійського океану — вони дістали назву "Морський пояс безпеки 2022", пише Reuters.

Як відомо, це вже треті спільні навчання ВМС цих трьох країн, вони одержали назву "Морський пояс безпеки 2022»", проходитимуть в північній частині Індійського океану у виключній економічній зоні Індії.

Про те, скільки військових та які судна й техніка будуть залучені у навчаннях, наразі не повідомляється. Відзначимо, що ці маневри відбудуться на тлі напружених відносин усіх трьох країн із Заходом та зокрема зі США.

"Метою цих навчань є зміцнення безпеки та її основ у регіоні, а також розширення багатосторонньої співпраці між трьома країнами для спільної підтримки миру у всьому світі, безпеки на морі та створення морської спільноти зі спільним майбутнім", — прокоментував офіційний представник Ірану морські навчання.

В кінці року розвідка США з'ясувала, що Китай планує збудувати військово-морську базу на атлантичному узбережжі Африки. Ця база може стати другою для КНР на цьому континенті.

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