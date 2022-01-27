На Рівненщині працівники Українського товариства сліпих (УТОС) виготовили лежаки для безпритульних тварин, які перебувають у спеціальному центрі в Здолбунові. Для цього використали вживаний одяг, – повідомила кореспондентка Суспільного. Загалом у притулку перебуває 150 собак.
Голова Рівненського обласного товариства сліпих Любов Боровська розповіла: над лежаками працювали члени товариства.
"Наша організація живе на благодійній основі, спонсори нам надають допомогу. Ми одного разу сиділи й думали, що і ми можемо віддячити комусь, десь і ми можемо добро зробити, не тільки для нас можуть добро робити", – зазначила Любов Боровська.
В інтернеті, пояснила вона, знайшли інформацію про притулок для тварин "Надія на дім", який працює у Здолбунові.
Ідею, як з вживаних речей зробити лежаки, відшукали в мережі.
"Люди понаносили стільки речей, які вдома їм були непотрібні, а в тому притулку вони будуть за радість. Ми віддамо частинку тепла для тих безпритульних собачок", – додала очільниця товариства.
Загалом виготовили десяток лежаків для котів та собак. Усе це допомогли доставити волонтери центру, де перебувають безпритульні тварини.
"Наразі в центрі адопціїТеж саме, що й усиновлення. "Надія на дім" 150 собачок. Також котики на перетримці, ловлять і привозять котиків. Собачки на стерилізації. Їх стерилізують, тут перетримують і вивозять в місця вилову, якщо не прилаштують", – розповіла волонтерка Ксенія Антонюк.
Волонтерка каже, що будуть вдячні всім, хто принесе для тварин речі, дрова, картон, крупи чи каші, адже ті хочуть їсти та мерзнуть.
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