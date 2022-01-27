На Рівненщині працівники Українського товариства сліпих (УТОС) виготовили лежаки для безпритульних тварин, які перебувають у спеціальному центрі в Здолбунові. Для цього використали вживаний одяг, – повідомила кореспондентка Суспільного. Загалом у притулку перебуває 150 собак.

Голова Рівненського обласного товариства сліпих Любов Боровська розповіла: над лежаками працювали члени товариства.

"Наша організація живе на благодійній основі, спонсори нам надають допомогу. Ми одного разу сиділи й думали, що і ми можемо віддячити комусь, десь і ми можемо добро зробити, не тільки для нас можуть добро робити", – зазначила Любов Боровська.

Фото: Суспільне Рівне Члени УТОСу таким чином вирішили продовжити ланцюжок добра з вдячності за допомогу від благодійників

В інтернеті, пояснила вона, знайшли інформацію про притулок для тварин "Надія на дім", який працює у Здолбунові.

Ідею, як з вживаних речей зробити лежаки, відшукали в мережі.

Фото: Суспільне Рівне Одяг для лежаків приносили люди, до притулку лежаки доставили волонтери

"Люди понаносили стільки речей, які вдома їм були непотрібні, а в тому притулку вони будуть за радість. Ми віддамо частинку тепла для тих безпритульних собачок", – додала очільниця товариства.

Фото: Суспільне Рівне Наразі у притулку в Здолбунові проживає 150 собак та коти на перетримці

Загалом виготовили десяток лежаків для котів та собак. Усе це допомогли доставити волонтери центру, де перебувають безпритульні тварини.

"Наразі в центрі адопції "Надія на дім" 150 собачок. Також котики на перетримці, ловлять і привозять котиків. Собачки на стерилізації. Їх стерилізують, тут перетримують і вивозять в місця вилову, якщо не прилаштують", – розповіла волонтерка Ксенія Антонюк.

Фото: Суспільне Рівне Притулок для тварин також потребує речі для тварин та їжу

Волонтерка каже, що будуть вдячні всім, хто принесе для тварин речі, дрова, картон, крупи чи каші, адже ті хочуть їсти та мерзнуть.

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Восени 2021 року у Рівному відбувся марш за права тварин. У підсумку активісти звернулись до влади з вимогами будівництва притулку для бездомних тварин та налагодження процесу стерилізації.

Вкінці літа 2021 року у Рівному волонтери влаштували фотосесію "Модні безпородні", яку приурочили до Всесвітнього дня безпритульних тварин. Так вони допомагали чотирилапим знайти домівку.

На початку літа 2021 року у парку в Рівному провели благодійний забіг з собаками. Зібрані під час події гроші організатори витратили на допомогу безпритульним тваринам.

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