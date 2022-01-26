У Черкасах відбувся конкурс на посаду директорка драмтеатру імені Тараса Шевченка. Переможцем конкурсу став Руслан Паскалов. Відбір провели, оскільки 8 лютого закінчується контракт нинішнього керівника, розповів Суспільному очільник управління культури області Олександр Шабатін.

На посаду претендували шість кандидатів, серед них – чинний директор драмтеатру Петро Ластівка. На цій посаді він п’ять років.

Очолювати театр складно, але подався на конкурс знову через нереалізовані плани, зауважив Петро Ластівка:

"За ці п'ять років я пройшов стільки перевірок, скільки я за всі свої 50 років служіння театру не бачив".

Суспільне Черкаси

При цьому він додав, що як керівник уже підготував плани на наступні п'ять років:

"Мені б вдалося поставити декілька вистав, звозити колектив за кордон на гастролі, поїздити на них в Україні".

Претендував на посаду і нинішній адміністратор театру Олександр Давиденко.

"Я можу дати театру сучасний менеджмент, свою молодість та активність, нове і прогресивне", – зауважив він.

Додав: до виступу на конкурсі готувався місяць.

Суспільне Черкаси

Усі охочі могли переглянути виступи претендентів онлайн в актовій залі Черкаської обласної бібліотеки, де й відбувається конкурс.

Актор театру Микола Зайнчківський на сцені 36 років. За його словами, найсуттєвіші зміни відбулись протягом останніх п'яти. Тож він підтримував чинного директора:

"Наразі театр розвивається, і все завдяки Петру Ластівці. Хотів подивитися, що скаже комісія та інші претенденти. Хочеться, щоб було цікаво працювати, щоб була творча атмосфера".

Суспільне Черкаси

Виступи кандидатів тривали три години. Після обговорення та голосування комісії переможцем став Руслан Паскалов. Він колишній заступник директора черкаської філармонії.

Актори драмтеатру таким рішенням незадоволені.

Суспільне Черкаси

"Це людина, яка ніколи не була в театрі і не розуміє важливості нашої справи, яка не володіє українською мовою. Вона нестиме іншу культуру в маси", – зазначила акторка Олена Ластівка.

Кандидата на цю посаду мають узгодити на сесії обласної ради, додав директор управління культури та охорони культурної спадщини Олександр Шабатін.

Про свої плани переможець конкурсу Руслан Паскалов журналістам не розповів нічого. Додав, що чекає оформлення усіх документів та запевнив, що за три місяці почне розмовляти українською мовою.

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