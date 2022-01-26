Чи задоволені новим меню учні черкаських шкіл та їхні батьки

30% батьків учнів Золотоніської гімназії імені Скляренка не задоволені оновленим шкільним меню, яке з 1-го січня запровадили у їхньому освітньому закладі. Про це Суспільному розповіла директорка Любов Денисюк.

Як розповіла Любов Денисюк, найбільше нарікань на зменшення кількості випічки, цукру та солі у стравах. Змінити його самостійно не можуть, тому у закладі взялися за просвітницьку роботу, аби привчити дітей до здорової їжі.

На ранковій зустрічі з учнями другого класу були дві героїні "Муха" та "Морква". У кожної – кошик із продуктами. Які з них корисні, розповіла вчителька Оксана Стець.

Вчителька дала учням завдання розкласти у різні тарілки корисну та шкідливу їжу.

Семирічний Веніамін прокоментував, які фрукти та овочі корисні для організму – знає:

"У фруктах та овочах є вітаміни. Можна їсти корисну їжу і в тебе буде багато енергії, морква, вона робить так, щоб ти гарно бачив. Люблю пити компот, чай, люблю піцу нашу, тому що там не має підсилювачів смаку, кетчупу, майонезу".

Суспільне Черкаси

Про вплив на організм білків, жирів, вуглеводів та мінералів пані Оксана дітям розповідає щодня.

"У школі закуплені спеціальні зошити «Абетка харчування» на кожен клас, тобто в кожному класі проводять такі заняття. На які групи продукти поділяються, як можна зробити збалансований сніданок чи обід", — зазначила Оксана Стець.

Аби дізнатися, яким смакам надають перевагу старшокласники, підготували страви на вибір. В експерименті брали участь: салат зі свіжої капусти, парових буряка та моркви, риба, плов, а також смажені котлети, картопля та випічка. Дев’ятикласник Юрій Мірошник перевагу надав смаженому. Хлопець зауважив, що розуміє, що не корисно, але смачно.

"Я найбільше надаю перевагу смаженій картоплі, тому що вона дуже смачна і дуже люблю щось м'ясне брати до цього", — прокоментував Юрій Мірошник.

Однокласниця Юрія Марія Собченко обрала картопляне пюре та салат із парових овочів.

"Я дуже задоволена новим меню, яке у нас є в школі, воно різноманітне і дуже смачне насправді. Найчастіше я беру пюре, або гречку з відбивною, або з якоюсь котлетою. Обов'язково їм якийсь салат, люблю вінегрет", — розповіла дівчина.

"Більшість гімназистів обирають здорове харчування, але все ж не можуть відмовитися від смачненької свіжовипеченої булочки", — зауважила заступниця директора Вікторія Кутко.

Суспільне Черкаси

Якщо у старшокласників є вибір, бо вони купують страви власним коштом, то в учнів молодших класів меню визначене і вони ним не задоволені, розповіла мати двох доньок Лариса Руденко.

"Їй доводиться їсти, те що їй дають. І якщо буде чай не солодкий, і каша не солона, вона його їсти не буде і буде голодною. Якщо в їдальні зовсім скасують і заборонять хлібобулочні випікання, ті ж сосиски в тісті, і солодкі булки, діти підуть їх купувати в магазини, які знаходяться поруч і ми не знаємо, якої вони якості і хто ту якість контролює взагалі", — пояснила Лариса Руденко.

"Коли запровадили такі різкі зміни — скасовували цукор, сіль в стравах, а дитина звикла вдома харчуватися підсоленими стравами, солодкою кашею та чаєм, а прийшовши до школи і отримавши такий гарнір, дитина, звісно, відмовляється від такої їжі", — прокоментувала мати Наталія Плісе.

Суспільне Черкаси

Як розповіла Любов Денисюк, саме тому у закладі вирішили дослідити смаки учнів:

"Ми задали їм десять цікавих запитань і от отримали вичерпні відповіді на всі ці запитання. Чи задоволені вони харчуванням, чи задоволені вони меню, чи їдять вдома несолодку, несолону страву. Наступним кроком було створення батьківської експертної групи. Вони змогли продегустувати страви, які їхні діти їдять, побачити розмір порції".

Зі слів пані Любові, після проведених досліджень вирішили меню змінювати поступово.

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