Пожежа на Дніпропетровщині: загинув 54-річний чоловік

Вночі 26-го січня, у селищі Привільному, що на Дніпропетровщині, загорівся житловий будинок. В результаті пожежі загинув 54-річний чоловік. Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровської області.

Рятувальники встановили - займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку.

Ще до приїзду рятувальників, сусіди винесли з дому чоловіка. На жаль, на той момент він вже був без ознак життя.

Пожежу загасили за 40 хвилин.

Причини пожежі з`ясовуються.

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