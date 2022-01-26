Пожежа у Кривому Розі: надзвичайники врятували чоловіка

У Кривому Розі, 26 січня, у квартирі житлового будинку на проспекті Південному відбулась пожежа, надзвичайники врятували чоловіка. Про це йдеться на сайті управління ДСНС в області.

Виклик про пожежу надійшов 0 02.20.

Під час проведення розвідки вогнеборці виявили чоловіка, якого власноруч винесли на свіже повітря та до прибуття медиків провели серцево-реанімаційні дії.

38-річного чоловіка, з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння» шпиталізували до лікарні.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м

Що відомо

За 2021-й рік у Дніпропетровській області сталося майже 8,7 тис. побутових пожеж. Пожежники врятували з вогню 174 людини, 160 жителів області – загинули. Окрім осель в регіоні горіли й екосистеми. За 2021 рік на Дніпропетровщині вигоріло 50 га лісу.

Читайте також

У Дніпрі через пожежу в дачному будинку загинув чоловік

У Дніпрі горів склад: пожежу гасили три години

У Дніпрі жінку з трьома дітьми, чий будинок загорівся, зігрівали в пожежному авто

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро