У Білозірській громаді на Черкащині ввели посаду вихователя безпеки завдяки меморандуму між Нацполіцією, рятувальниками та освітянами. Цей проєкт є пілотним, на Черкащині він впроваджується вперше, розповів Суспільному сільський голова Володимир Міцук.

Білозірський ліцей нині зачинений для сторонніх у зв’язку з карантинними вимогами, розповіла психологиня закладу Людмила Козюра. Зауважила: кожного з 556 учнів вона знає в обличчя.

Суспільне Черкаси Психологиня Людмила Козюра

"Я працюю на цій посаді 16 років, з моменту як вона з'явилася в школі. Нині, чесно кажучи, двері не зачиняються, є запити, звертаються і батьки зі своїми проблемами, і діти, і вчителі. Працюємо, але нам не вистачає правової підтримки", – розповіла психологиня.

Начальниця відділу освіти білозірської громади Наталія Валантирець вирішила допомогти роботі психологів та соціальних працівників ліцею. Вона подала заявку на участь громади в проєкті "Вихователь безпеки". Останній ініційований Міністерством внутрішніх справ.

Суспільне Черкаси Начальниця відділу освіти білозірської громади Наталія Валантирець

"Працює ціла команда. На нашу думку, таку посаду має займати член виконавчого комітету, тому що заклади освіти чудово працюють у цьому напрямку, але інколи потрібен вплив ззовні", – прокоментувала пані Наталія.

Меморандум про співпрацю та партнерство підписали 14 січня представники Нацполіції, рятувальної служби та громади, розповів сільський голова Володимир Міцук.

Суспільне Черкаси Сільський голова Володимир Міцук

"Ми прочитали в рекомендаціях, що це має бути людина з органів місцевого самоврядування, яка буде працювати з дітьми над питаннями безпеки, тобто буде роз’яснювати, брати участь у роботі з рятувальниками та поліцією для того, щоб уникнути конфліктів у середовищі, де навчаються діти", – зазначив він.

Зустрічі та заняття проходитимуть у молодіжному центрі будинку культури, розповіла начальниця відділу освіти Наталія Валантирець:

"У приміщенні нашого молодіжного хабу, яке обладнали для дітей та молоді. Там плануємо ще деякі зміни. Діти допоможуть розробити ті меблі, які вони хочуть бачити. Будемо там проводити навчання, там же працюватиме і вихователь із безпеки", – зазначила керівниця.

Зустрічі відбуватимуться у формі позакласних уроків, додала Наталія Валантирець.

Після затвердження кандидата майбутній вихователь має пройти навчання, розповів Володимир Міцук:

"Кошти не виділяють, тільки дають наочний матеріал. Ми пілотний проєкт, ще самі не розуміємо, що буде. Тільки розпочинаємо з першого лютого".

Він додав, що посада вихователя безпеки буде в штаті сільської ради, а нині продовжується відбір кандидатів.

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