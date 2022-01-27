У голови Черкаської облдержадміністрації – нова заступниця

Леся Король стала новою заступницею голови Черкаської обласної державної адміністрації. Олександр Скічко підписав розпорядження про її призначення на посаду. Про це повідомили в пресслужбі облдержадміністрації.

За інформацією, Леся Король до того, як виконувати обов'язки заступниці голови облдержадміністрації Олександра Скічка, працювала в департаменті Рахункової палати.

"Леся Король до призначення на посаду працювала в департаменті контролю у сфері економіки, інфраструктури та управління об’єктами державної власності Рахункової палати", – повідомили в пресслужбі.

Вона за фахом є економісткою, закінчила Київський державний економічний університет, додали в пресслужбі.

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