Рахувальні машинки для монет та квиток за 3 тисячі карбованців зберігають у комунальному підприємстві "Електротранс” у Кропивницькому. Їх збирає керівник підприємства Олександр Луценко. Чоловік розповів Суспільному, створює музей історії розвитку тролейбусного руху в Кропивницькому.

Експонати Олександр Луценко зібрав за три роки. Розповідає: тут є талон, який коштує 5 копійок, 30 копійок, 30 гривень та 3 тисячі купонів. “Дуже шкода, що немає талонів єлисаветградських, зінов’євських (місто Кропивницький у різні роки називалось Єлисаветград та Зінов'євськ – ред.)”.

Суспільне Кропивницький

Єлисаветград — так називався Кропивницький до 1924 року, став першим містом в Україні, де з’явилися електротрамваї, говорить Олександр Луценко.

“У місті Єлисаветград був електричний трамвай в 1897 році. Це було пов’язано з тим, що місто займалося випуском сільськогосподарської техніки. Електротрамваєм підвозили робітників з Кущівки, з району пивзаводу, з Миколаївки у центр”.

Суспільне Кропивницький

Суспільне Кропивницький

Розповідає, зібране хоче розмістити в одному з приміщень підприємства і створити там музей. Нині має в колекції сотню експонатів.

Читайте також

Про загублені кропивничанами у автобусах і тролейбусах речі повідомляють на сайті "Електротрансу".

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!