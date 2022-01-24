Підозрюваному у крадіжці із приміщення суду у Львові обрали запобіжний захід

Личаківський районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного у викраденні грошей із сейфу судді Західного апеляційного господарського суду. 28-річному чоловіку призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі близько 5 млн гривень. Про це повідомляє Радіо Свобода.

28-річного мешканця Червонограду підозрюють у викраденні із сейфу судді Західного апеляційного господарського суду близько 4,5 мільйонів гривень (гроші були у іноземній валюті). Це сталося 18 січня. До кабінету одного із працівників суду проникли через вікно другого поверху.

24 січня правоохоронці повідомили про те, що підозрюваного затримали. За інформацією Радіо Свобода, чоловіка затримали у Львові 23 січня, коли він повертався з казино. У нього під час затримання вилучили 10 тисяч євро і 9 тисяч доларів.

Під час судового засідання стало відомо, що потерпілою стороною у цій справі є колишня суддя Марія Хабіб та її дочка. А гроші були у сейфі судді Віри Гриців.

За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за статтею 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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