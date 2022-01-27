Верховна рада схвалила календарний план сьомої сесії дев’ятого скликання

Верховна рада 27 січня схвалила постанову про прийняття календарного плану роботи сьомої сесії дев’ятого скликання, яка триватиме з лютого по липень 2022 року.

Про це повідомляє сайт Верховної ради.

Згідно з постановою, відкриття сесії заплановане на 1 лютого 2022 року. Сесія триватиме до 22 липня.

Згідно з календарним планом, 1 лютого парламент відкриє сесію та проведе наступні 8 робочих днів працюючи в комітетах, тимчасових комісіях та депутатських групах.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що такий календарний план не означає, що парламент зупиняє роботу – відбулася лише зміна черговості пленарних тижнів.

"Зараз, коли в Україні наростає нова COVID-хвиля, цілком логічно зробити перерву в пленарних засіданнях Верховної Ради. Робота парламенту буде побудована у такий спосіб: 1 лютого — відкриття сьомої сесії та проведення пленарного засідання; 2–4 лютого — робота в комітетах", — поінформував Руслан Стефанчук.

Голова Верховної ради також повідомив, що станом на 27 січня 24 депутати та 63 працівники апарату парламенту хворіють на коронавірус.

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