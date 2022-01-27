Переїзд таки буде: у Рівному дитячу стоматологію об'єднали із дорослою

Дитячу стоматологію у Рівному об’єднали із дорослою. Це рішення 27 січня прийняли 25 голосами депутатів на сесії, інформує кореспондент Суспільного. Проти було троє депутатів, утримались семеро. Це означає, що із приміщення на вулиці Марка Вовчка дитяча стоматологія переїде на вулицю Соломії Крушельницької.

На сесії до депутатів звернувся Роман Федорченко, він назвався представником батьків та повідомив, що проти такого об’єднання зібрали півтори тисячі підписів за три дні.

“Не забирайте у нас можливості лікувати дітей і внуків. Якщо ви поставите хрест на окремій дитячій поліклініці, то ми обіцяємо вам, шановні обранці, ретельно вивчити кожен голос і партію, яку ви представляєте, і перетворити наші півтори тисячі голосів у сто тисяч, які проголосують проти вас і вашої партії. Бо ви прийшли представити інтереси громади”, — заявив чоловік.

Мер попросив свого профільного заступника Юрія Поліщука пояснити мотиви прийняття такого рішення.

“Жодного обмеження у наданні дитячої медичної стоматдопомоги не передбачається взагалі. Більше того, передбачається розширення спектру медичних послуг за рахунок, перш за все, забезпечення анестезіологічного - в цьому новому приміщенні. Ніхто не каже, що завтра треба буде перейти. Це процедура кількох місяців тільки по юридичному об’єднанні. Далі там буде ремонт. Нагадаю, ми єдині в Україні, хто має семиповерхове приміщення міської стоматології. Я не вважаю, що ми настільки багата громада, щоб утримувати дві стоматполіклініки”, — сказав заступник.

Що буде із приміщенням, яке звільнять на Марка Вовчка, то, зі слів Юрія Поліщука, вирішувати депутати це будуть пізніше.

“Моя позиція — це приміщення однозначно має лишитись у структурі медично-соціальної допомоги. Однозначно”, — додав заступник мера з питань медицини.

За це рішення депутати мали голосувати ще 23 грудня 2021 року, однак, відклали через відсутність одностайної позиції та негативне ставлення до процесу частини колективу і батьків. Суспільне розповідало про різні позиції щодо цього можливого рішення влади у цьому матеріалі.

Телевізійний репортаж Суспільного про долю стоматполіклініки

Зазначимо, що між приміщеннями дитячої і дорослої стоматології відстань складає приблизно 350 метрів.

Фото: google-maps

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