На тлі масових повідомлень про замінування закладів освіти рятувальники та правоохоронці проводять уроки з мінної безпеки в школі № 209. Школярів навчають правил безпеки при виявленні підозрілих предметів та застарілих боєприпасів, показали чим відрізняються піротехніки різних відомств.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Кілограм вибухівки — це дуже багато, він може поміститися у маленький пакет, тому, якщо ми бачимо предмети в неналежних місяцях, то не чіпаємо його, а повідомляємо поліції, дорослим тощо", — розповів поліцейський вибухотехнік.

Як повідомили Суспільному, зробили урок, зв‘язку останніми повідомленнями про замінування, аби показати чим відрізняються піротехніки ДСНС від вибухотехніків Національної поліції України. Показали фахівці також, як всі служби приїжджають на виклик, коли отримали повідомлення про замінування.

"Чом не можна ігнорувати підозрілі речі, бо хтось інший може цей пакет підняти та може трапитися трагедія", — зауважив Олександр.

Школярам також показали, як евакуйовуватись у випадку повідомлення про замінування, учні самі відпрацювали порядок евакуації.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу