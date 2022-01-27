У Першому територіальному медичному об'єднанні Львова провели три трансплантації — пересадили серце, печінку та нирку. Посмертним донором стала 52-річна прикарпатка. У жінки діагностували інсульт, а родичі дали згоду на донорство. Про це повідомили у пресслужбі 1 ТМО Львова.

Єдина інформаційна система трансплантації вирішила, що одну нирку отримає реципієнт “лікарні донора”. Це 30-річна жінка, колишня військова, мама двох дітей. Серйозні проблеми з нирками у жінки розпочалися після того, як перехворіла на коронавірус. Другу нирку, а також серце і печінку система "віддала" пацієнтам зі Львова. Тож, команди лікарів терміново виїхали зі Львова до Івано-Франківська.

У Львові серце пересадили 67-річному чоловікові. Він пережив три інфаркти і потребував трансплантації, розповіла дружина Наталія Соловій.

"Я дуже вдячна, що вони погодилися віддати серце. Я хоч не знаю тієї людини, дай Боже, щоб все було на ліпше. Я їм низький поклін даю, що вони можуть мого чоловіка врятувати. Я просто слів не знаходжу, але просто я дуже-дуже їм дякую. Я б також віддала, що потрібно. Тому що в таку хвилину людина не думає, що б як, а думає, щоб було якнайкраще", — каже жінка.

Печінку пересадили 27-річній львів’янці Мар’яні. Про діагноз – цироз печінки вона дізналася близько п’яти років тому.

"Коли ми лежали в лікарні, лікар сказав, що в нас тільки один вихід — трансплантація. І трохи було страшно таке чути. Найстрашніше було не дочекатися...Я дуже дякую, що дали мені такий шанс на життя. Дуже щаслива", — каже Мар'яна.

За її словами, єдине про що мріє після одужання — особисто подякувати родині донора й обійняти їх, адже вони відтепер для неї як сім’я.

Фото: 1 ТМО Львова Медики під час операції

26 січня донорську нирку пересадили 38-річному Вадиму із Хмельницького. Операцію також проводили у Львові. Понад вісім років чоловік хворів на гломерулонефрит. Від цієї хвороби помер його батько. На гемодіалізі Вадим рік та сім місяців. Двічі за цей час їм телефонували і говорили, що є нирка, але зрештою донорський орган не підходив.

"На гемодіаліз я ходив три рази в тиждень. Понеділок, середа і п'ятниця по чотири години. Якщо це підрахувати, то протягом місяця людина дві доби лежить у лікарні. Якщо сумувати всі сеанси гемодіалізу, то так воно виходить. Ну і, звичайно, я багато в чому себе обмежував, але завжди чогось хотілося", — каже Вадим.

Тепер чоловік мріє одужати та поїхати на риболовлю і на море разом із дружиною та донькою.

У 1 ТМО Львова за шість днів пересадили сім органів. Серце, печінку і п’ять нирок — дві родинні і ще три від двох посмертних донорів.

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