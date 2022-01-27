У Нетішині поліцейські затримали водія, який під дією наркотиків спричинив ДТП і намагався втекти з місця події. Про це інформує пресслужба нацполіції Хмельницької області. У результаті 27-річний чоловік отримав три адміністративні протоколи та кримінальне провадження.

Подія сталась 26 січня, близько 10-ї години ранку в місті Нетішин. Патрульні поліцейські виявили автомобіль "БМВ" з технічними несправностями. Водій автівки проігнорував вимогу поліцейських зупинитись та прискорив рух, порушивши правила маневрування, внаслідок чого вчинив ДТП, пошкодивши транспортні засоби, що рухались у попутному напрямку. Після цього залишив автівку і почав утікати. Під час переслідування поліцейські помітили, як утікач викидає вміст своєї барсетки. Серед речей був пакет з порошкоподібною речовиною. Ймовірно — наркотичною.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, а чоловіка перевірили в лікарні на стан наркотичного сп’яніння. Виявилось, що 27-річний нетішинець перебував за кермом під дією марихуани.

На порушника поліцейські склали три адмінпротоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння), ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП без потерпілих) КУпАП.

За фактом зберігання наркотичних засобів дізнавачі Шепетівського райуправління поліції також відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Вилучені речовини направили на експертизу.

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