У Хмельницькому на пішохідному переході збили 38-річну жінку

У Хмельницькому на пішохідному переході водій мікроавтобуса збив 38-річну жінку, яка переходила дорогу. Про це повідомили у секторі комунікацій Нацполіції у Хмельницькій області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 25 січня, близько 10-ї години ранку по вулиці Кам’янецькій.
"72-річний хмельничанин на автомобілі "Форд Транзит" допустив наїзд на 38-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до травматологічного відділення міської лікарні", - повідомили у поліції.
За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Встановлюються усі обставини події.
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