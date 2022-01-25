У Хмельницькому водій тролейбуса наїхав на пенсіонерку, яка впала під колесо

У Хмельницькому водій тролейбуса наїхав на 87-річну пенсіонерку, яка під час посадки в громадський транспорт впала під колесо. Про це повідомили у секторі комунікацій управління Нацполіції у Хмельницькій області.
Автопригода сталася вчора, 24 січня, близько 17.42 години по вулиці Кам’янецькій на зупинці у центрі міста..
"60-річний водій тролейбуса допустив наїзд на пенсіонерку, яка під час посадки в громадський транспорт впала під колесо. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. З місця автопригоди її госпіталізували до травматологічного відділення міської лікарні. У жінки діагностували перелом ступні", - повідомили у поліції.
За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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