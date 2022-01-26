На Черкащині проти поліомієліту планують вакцинувати майже 47 тисяч дітей

У 2022 році на Черкащині, як і по всій Україні, планують провести три раунди імунізації проти поліомієліту у зв'язку зі спалахом цього захворювання. Перший почнеться із 1 лютого, розповіла в.о. завідувача відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб Алла Балабан.

За словами медикині, перший раунд проведення форсованої (підчищаючої) планової імунізації почнеться з 1 лютого і триватиме три тижні:

"За цей період необхідно вакцинувати проти поліомієліту дітей від шести місяців до шести років, які не отримали вчасно перше або друге щеплення за календарем щеплень. Є випадки, коли батьки відмовляються від того, щоб дитину імунізували, однак продовжуємо працювати в цьому напрямку".

Другий і третій раунди імунізації планують навесні 2022-го року, додала Алла Балабан. Це буде щеплення всіх дітей віком від шести місяців до шести років живою вакциною.

Усього, за словами медикині, в області має бути імунізована 46 741 дитина, у перший раунд — 2 740.

За словами заступниці голови Черкаської облдержадміністрації, що курує медицину, Лариси Кошової, якщо дитина пропустила хоча б одне щеплення, батьки мають звернутися до сімейного лікаря чи педіатра, щоб зробити вакцинацію.

"Це обов'язкове щеплення із переліку гарантованих державою щеплень. Воно безплатне. Також є приватні клініки, які отримують вакцину проти поліомієліту від держави", — зазначила вона.

Що відомо

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.

Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.

У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

Всі діти віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною (ІПВ).

Після завершення першого раунду проведуть тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною поліовакциною (ОПВ).

Згідно з календарем щеплень, першу дозу необхідно провести у 2 місяці, другу — у 4 місяці, третю — у 6 місяців, четверту — у 18 місяців, п'яту — у 6 років, шосту — у 14 років.

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