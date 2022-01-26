На Черкащині проти поліомієліту планують вакцинувати майже 47 тисяч дітей

У 2022 році на Черкащині, як і по всій Україні, планують провести три раунди імунізації проти поліомієліту у зв'язку зі спалахом цього захворювання. Перший почнеться із 1 лютого, розповіла в.о. завідувача відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного центру контролю та профілактики хвороб Алла Балабан.
За словами медикині, перший раунд проведення форсованої (підчищаючої) планової імунізації почнеться з 1 лютого і триватиме три тижні:
"За цей період необхідно вакцинувати проти поліомієліту дітей від шести місяців до шести років, які не отримали вчасно перше або друге щеплення за календарем щеплень. Є випадки, коли батьки відмовляються від того, щоб дитину імунізували, однак продовжуємо працювати в цьому напрямку".
Другий і третій раунди імунізації планують навесні 2022-го року, додала Алла Балабан. Це буде щеплення всіх дітей віком від шести місяців до шести років живою вакциною.
Усього, за словами медикині, в області має бути імунізована 46 741 дитина, у перший раунд — 2 740.
За словами заступниці голови Черкаської облдержадміністрації, що курує медицину, Лариси Кошової, якщо дитина пропустила хоча б одне щеплення, батьки мають звернутися до сімейного лікаря чи педіатра, щоб зробити вакцинацію.
"Це обов'язкове щеплення із переліку гарантованих державою щеплень. Воно безплатне. Також є приватні клініки, які отримують вакцину проти поліомієліту від держави", — зазначила вона.
Що відомо
- 24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Симптоми виявили минулого місяця — 13 грудня під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Зразки відправили до Центру громадського здоров’я. 24 січня результат одержали із Регіональної референс-лабораторії ВООЗ у місті Гельсінкі у Фінляндії. Хлопчик нещеплений від поліомієліту через відмову батьків.
- Наприкінці жовтня та на початку листопада 2021 року у чотирьох дітей на Закарпатті виявили поліовірус, але не підтвердили поліомієліт, — повідомила епідеміологиня області Вікторія Тимчик. Діти не мали планових щеплень.
- У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.
- Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.
- Всі діти віком від 6 місяців до 6 років, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною (ІПВ).
- Після завершення першого раунду проведуть тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною поліовакциною (ОПВ).
- Згідно з календарем щеплень, першу дозу необхідно провести у 2 місяці, другу — у 4 місяці, третю — у 6 місяців, четверту — у 18 місяців, п'яту — у 6 років, шосту — у 14 років.
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