60 жителів села Моринці, що на Звенигородщині, вакцинували проти COVID-19. 40 із них отримали третю, бустерну дозу. Про це Суспільному розповіла головна лікарка Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Радьога, яка працює в складі мобільної бригади.

51-річний Ігор Андрущенко прийшов до Моринської амбулаторії на третє щеплення проти коронавірусу COVID-19. Чоловік зазначив, що першу дозу вакцини отримав у квітні 2021 року, а другу –в кінці травня.

Суспільне Черкаси Жителі Моринців Ігор Андрущенко

"До шостого червня в нас термін дії, але треба від шести до дев'яти місяців вакцинуватися, то вирішили робити третю", – розповів пан Ігор.

73-річна Надія Кимгир вирішила проконсультуватися перед щепленням зі своїм сімейним лікарем. За її словами, вона почувається недобре.

Суспільне Черкаси Жителька Моринців Надія Кимгир

"На третю, але я, мабуть, не робитиму, бо в мене після отруєння зараз запалення і печінки, і кишківника, і тиск впав. Піду до лікаря, що скаже", – зазначила жінка.

Сімейний лікар Моринської амбулаторії Анатолій Андріуца оглянув пані Надію та порадив їй дообстежитися в районній лікарні. Але цього дня вакцинуватися їй не рекомендував.

Суспільне Черкаси Сімейний лікар Моринської амбулаторії Анатолій Андріуца

"Враховуючи епідситуацію, бажано вакцинуватися, але потрібне дообстеження", – сказав Анатолій Андріуца.

Мобільна бригада з двох лікарів та двох медсестер прибула до амбулаторії із Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги.

Суспільне Черкаси Лікар-педіатр Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Кіненко

"Ми привезли три вакцини: CoronaVac, Pfizer, Moderna. Робили першу/другу, і, в кого пройшло пів року, – бустерну дозу. Сімейний лікар оглядає, вимірює тиск, температуру, запитує про скарги. А потім вони йдуть до нас. Тоді ми вже вирішуємо: робити щеплення чи не робити", – розповів лікар-педіатр Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Кіненко.

Суспільне Черкаси Мобільна бригада

Моринчани, які отримали дозвіл на щеплення в лікаря, вакцинуються, зазначила головна лікарка Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Радьога. Усім їм повідомили про дату наступного відвідування.

Суспільне Черкаси Головна лікарка Звенигородського центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Радьога

"По селах викликають медичні працівники амбулаторій, якщо їдемо на ФАПи, то викликають завідувачі ФАПів, медсестри, які там працюють. Крім того, наприклад, люди знають, що через два тижні після першої вакцинації їм на друге щеплення, на CoronaVac, через три тижні – на Pfizer. Але для того, щоб знати точно, коли ми приїдемо, то їх сповіщають обов’язково", – прокоментувала Галина Радьога.

Головна лікарка додала: люди, які не змогли вакцинуватися в лікарів мобільної бригади, можуть зробити це в центрі вакцинації в Звенигородці або в кабінеті щеплення на базі другої амбулаторії.

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