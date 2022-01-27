Рівнерада затвердила шостого заступника для мера. Хто він і що робитиме

Депутати Рівнеради 27 січня затвердили шостого заступника міському голові. Ним, як і анонсувалось раніше, став Євгеній Іванішин. Як інформує кореспондент Суспільного, свої голоси віддали 25 обранців із 36 присутніх. Новий заступник є депутатом міськради від ВО "Свобода", йому 30 років.

Відповідатиме Іванішин за діяльність виконавчих органів міської ради, займатиметься також цифровою трансформацією.

Чому це робила мерія

В апараті Рівнеради й виконкому, який нараховує 583 штатні одиниці, ввели ще одну – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міськради з напрямку цифрового розвитку, йдеться у проєкті рішення. Необхідність введення посади зумовлена, зокрема, набранням чинності з 1 січня 2022 року закону про електронні комунікації. Про це йдеться у пояснювальній записці авторства керуючої справами виконкому Марії Корнійчук.

Що казав претендент

До призначення претендент на посаду Євгеній Іванішин розповів Суспільному, що впровадженню посади передувала робота групи з питань цифрової трансформації міста, яка діяла близько року.

"Питання цифрової трансформації проходить лінією по кожному із напрямків діяльності: надання адмінпослуг, медицина, освіта, культура, навіть спорт. Має бути людина у виконавчій вертикалі міській, яка куруватиме цей процес", – пояснював Євгеній Іванішин.

Він зазначив, що очолити цей напрямок йому запропонував міський голова Олександр Третяк і погодився на це одразу. Євгеній Іванішин уточнив, що має шість років досвіду роботи в органах місцевого самоврядування – в облраді, зокрема, й на керівній посаді. Торік отримав другу вищу освіту з публічного управління й адміністрування у напрямку державного управління.

“Це крута кар’єра, перспектива кар’єрного росту. Мені цікавий цей напрямок, він новий. Проходив певні види підвищення кваліфікації: в Чорноморському національному університеті, зараз – в університеті Вірджинії та в Бостонській консалтинговій групі проходжу дистанційно навчання, вивчав досвід багатьох міст. У нас насправді такі заступники є у більшості великих міст, навіть у колишніх райцентрах. Це, по суті, вимога часу”, – сказав він.

Іванішин, з його слів, допомагав на громадських засадах із комунікацією у місцевому осередку ВО "Свобода".

27 січня за призначення його на посаду проголосували 25 депутатів, 11 утримались.

"Хочу подякувати і тим, хто не голосував за це рішення. Ви мотивуєте працювати краще", — сказав Іванішин з трибуни.

Що відомо

Депутати Рівнеради 9 грудня проголосували за призначення Артема Ганущака заступником міського голови Рівного. На цій посаді він змінив Володимира Дяка, який звільнився у жовтні.

Загалом зараз у міського голови Рівного – п'ять заступників. Олександр Миронюк курує напрямок будівництва та архітектури, Марина Кузмічова відповідає за освіту, культуру й спорт, Юрій Поліщук опікується сферою охорони здоров'я та соцзахисту, Ігор Кречкевич – заступник з економічних питань.

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