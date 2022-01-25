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У Тернополі розробили карту розташування сховищ
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У Тернополі розробили карту розташування сховищ

Богдан Боденчук
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У Тернополі розробили карту розташування сховищ Фото:Тернопільська міська рада

Інтерактивну карту сховищ та укриттів розробили в Тернополі. Її розмістили на сайті міськради. На карті можна знайти адреси, тип та місткість сховищ. Загалом є три типи таких об’єктів. Це найпростіші укриття, сховища та протирадіаційні укриття.

За її словами, загалом захисних споруд на території громади є 92, з них 55 сховищ, 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.

Зокрема:

  • у комунальній власності міста знаходиться 3 сховища та 6 протирадіаційних укриттів;
  • в обласній та районній комунальній власності 1 сховище та 8 протирадіаційних укриттів;
  • у державній власності 30 сховищ та 19 протирадіаційних укриттів;
  • в іншій формі власності 23 сховища та 4 протирадіаційних укриття.

Що відомо

  • Сховища та укриття: скільки їх є у Тернополі та в якому вони стані

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