У Тернополі розробили карту розташування сховищ

Інтерактивну карту сховищ та укриттів розробили в Тернополі. Її розмістили на сайті міськради. На карті можна знайти адреси, тип та місткість сховищ. Загалом є три типи таких об’єктів. Це найпростіші укриття, сховища та протирадіаційні укриття.

За її словами, загалом захисних споруд на території громади є 92, з них 55 сховищ, 37 протирадіаційних укриттів, а також 127 найпростіших укриттів.

Зокрема:

у комунальній власності міста знаходиться 3 сховища та 6 протирадіаційних укриттів;

в обласній та районній комунальній власності 1 сховище та 8 протирадіаційних укриттів;

у державній власності 30 сховищ та 19 протирадіаційних укриттів;

в іншій формі власності 23 сховища та 4 протирадіаційних укриття.

Що відомо