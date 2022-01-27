У краєзнавчому музеї в Рівному готують звітну археологічну виставку. Її сформують знахідки, виявлені на Рівненщині у минулому сезоні. Виставку презентують у середині лютого, а зараз завідувач відділу археології та реставрації Олексій Войтюк у музейній майстерні готує знахідки до експонування. Те, що зазвичай недоступне для загалу, він показав Суспільному.

Ювелірні прикраси зі скла і металу, побутовий реманент, керамічний посуд, вироби з кістки і дерева – це знахідки торішнього археологічного сезону на Рівненщині.

Фото: Суспільне Рівне

Найдавнішим із виявлених артефактів понад десять тисяч років, а найпізніші датовані 16-17 століттями.

Фото: Суспільне Рівне

Під лупою і зі скальпелем Олексій Войтюк працює із залізним ножем 12-13 століть.

Фото: Суспільне Рівне

Ніж виявили у серпні 2021 року в Хотині біля Рівного під час розкопок давньоруського городища.

"Це початок реставрації, знімаю те, що осипається. Це не мисливський, не бойовий і не ремісничий ніж. Використовувався для хатніх потреб, а, можливо, власник його носив при собі. Видно, що його інтенсивно використовували, але не поламали", – пояснив археолог.

Бронзову підвісну іконку 10-11 століть із зображенням Святих Кузьми і Дем'яна теж виявили під час розкопок Хотинського городища.

Фото: Суспільне Рівне

Підвіска вже відреставрована і готова до експонування.

"З нею довго я грався, на розчистку тільки пішло більше тижня. Найскладніше було під збільшувальним склом розчистити ввесь оцей рельєф і показати деталі одягу. Вона дуже гарно збережена", – зазначив Олексій Войтюк.

Фото: Суспільне Рівне Двосторонній хрестик, знайдений у Пересопниці

До давньоруського періоду належать і фрагменти перснів-печаток та інші ювелірні прикраси, виявлені під час розкопок Гощанського і Хотинського городищ і літописної Пересопниці.

Фото: Суспільне Рівне Перстень-печатка, знайдений у Пересопниці

Серед найдавніших знахідок – глиняна іграшка-брязкальце.

Фото: Суспільне Рівне Глиняна іграшка-брязкальце

Дитячу іграшку знайшли під час експедиції в Гощі і продатували шостим тисячоліттям до нашої ери.

"Це єдина дитяча іграшка, яка нам трапилася у 2021 році. Схожа на свинку, бо прочитуються рильце, вушка, дві лапки, інші дві втрачені, і хвостик", – припустив археолог.

Для експонування амфори, яку знайшли у розкопі на межі Рівного і Квасилова, виготовили спеціальну підставку з металу.

"Дуже цікава, з маленьким дном, не більше п'яти сантиметрів у діаметрі, зверху орнамент, зроблений за допомогою переплетених кількох мотузок. Це десь третє тисячоліття до нашої ери, початок доби бронзи", – розповів Олексій Войтюк

Фото: Суспільне Рівне

Амфору він планує ставити у центрі майбутньої експозиції, яку розмістять у виставковій залі Рівненського обласного краєзнавчого музею.

До звітної виставки заввідділу археології і реставрації готує понад півтори сотні знахідок минулого сезону. Їх виявили під час експедицій у Хотині, Млинові, Гощі, Пересопниці й біля Рівного.

Два окремі блоки сформують експонати, які потрапили до археологів іншим шляхом.

"Це випадкові знахідки, які передали рівняни, серед таких, скажімо, жорно і дерев'яна тростинка, яку чоловік передав нам з Війниці Дубенського району. Він знайшов цей кий на березі ставка, який чистили. Окрім того, що на нього спиралися під час ходьби, то з допомогою таких тростин голосували під час зборів у селі чи в місті, піднімаючи доверху", – пояснив Олексій Войтюк.

Руків'я дерев'яної тростини

Фото: Суспільне Рівне

Кий і ковальський реманент археолог продатував 16-17 століттями. І це найпізніші знахідки із майбутньої звітної виставки. Її планують відкрити у середині лютого.

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