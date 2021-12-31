Перший дитячий археологічний табір і п'ять експедицій у Млинові, Гощі, Пересопниці, Хотині й біля Рівного – таким був 2021 рік для рівненських археологів. Найраніші виявлені артефакти вони датують 12 тисячоліттям до нашої ери.

Археолог Олексій Войтюк на прохання Суспільного зробив підбірку найцікавіших знахідок минулого року на Рівненщині.

Іграшка-брязкальце, якій вісім тисяч років

У серпні археологічна експедиція під керівництвом Олексія Войтюка працювала на давньоруському городищі в Гощі, яке датоване 11-12 століттями.

Фото: Олексій Войтюк Розкопки городища в Гощі. Серпень 2021 р.

У розкопі натрапили на іграшку-брязкальце часів трипільської культури.

Фото: Олексій Войтюк

Цій знахідці, імовірно, вісім тисяч років.

"Схожа на порося, вона пустотіла з кульками специфічної форми, кожна з яких має однаковий рельєф, зроблений нігтем. В області такої ще не знаходили. Такі зооморфні фігурки трапляються на трипільських поселеннях, але зазвичай вони виліплені з одного шматка і не є пустотілими. Знахідка поки не атрибутована однозначно, шукаємо аналогії. Але наразі вже можна сказати, що це точно дитяча іграшка", – розповів археолог.

Фото: Олексій Войтюк

Нині, зі слів Олексія Войтюка, іграшку-брязкальце передали на дослідження в Київ археологу Сергію Теліженку.

"Він її опрацьовує і спільно з американськими науковцями підготуємо публікацію по цій знахідці", – зазначив Олексій Войтюк.

Амфора ідеальної форми

У жовтні археологи працювали на межі Рівного і Квасилова. Члени експедиції охоронно-археологічної служби Національної академії наук та краєзнавчого музею досліджували територію, яка є пам'яткою місцевого значення.

Фото: Олексій Войтюк Розкопки біля Рівного. Жовтень 2021 р.

В об'єкті доби бронзи натрапили на розвал керамічної посудини.

Фото: Олексій Войтюк Розвал керамічної посудини

Цій знахідці 4-5 тисяч років.

"Вона лежала в об’єкті. Призначена для сипучих речовин. Невелика, але її переносити було складно, з дуже маленьким дном. Цікава тим, що кераміка зазвичай трапляється фрагментами, а тут практично ціла і ми її відреставрували", – пояснив Олексій Войтюк.

Фото: Василь Черенков

Дно амфори в діаметрі має п'ять сантиметрів, а в найширшому місці – 30.

"Має практично ідеальну форму і орнамент з відбитками шнура. Витончена річ, дуже красива. Але вона сама стояти не змогла б, її, вочевидь, вкопували, або вставляли в щось", – додав археолог.

Фото: Василь Черенков

Ритуальне поховання лосиці

На межі Рівного і Квасилова археологи досліджували берег річки Устя, колись там було поселення.

Фото: Олексій Войтюк Розкопки біля Рівного. Жовтень 2021 р.

В одному розкопі із розчавленою амфорою натрапили також на кістяк лосиці.

Фото: Олексій Войтюк Розкопки біля Рівного. Жовтень 2021 р.

Попередньо знахідку продатували добою бронзи, це приблизно 3-2 тисячоліття до нашої ери.

Фото: Олексій Войтюк

"Її поклали на яму, викопану в добу бронзи. Тому й продатували її попередньо саме цим періодом. Але для детальнішого дослідження плануємо відправити кістяк до фахівців у Львів, щоб точно визначили й вік тварини, і точніше продатували її. Але версія ритуального поховання залишається", – пояснив Олексій Войтюк.

Фото: Суспільне Рівне

Ювелірні прикраси з сільського поселення

Археологічний сезон 2021 у Хотині біля Рівного продовжив попередні дослідження пам'ятки місцевого значення 10-11-го століть.

Фото: Олексій Войтюк

Археологи працювали у серпні на давньоруському городищі і виявили підвісну іконку 10-11 століть.

Фото: Суспільне Рівне

"Зображені покровителі ковальства Кузьма і Дем’ян. Думаю, що іконка могла належати якомусь майстру, скоріше за все ковалю чи ювеліру. Вона ремонтована, вушко відламалося і його приклепали, причому доволі гарно воно прироблене", – зауважив Олексій Войтюк.

Фото: Василь Черенков

Бронзову знахідку розчистили й зробили її 3D-модель.

"Відкрився її рельєф, святі в ризах. Я таких не бачив, щоб у нас на Волині були знайдені в розкопах під час досліджень", – зазначив археолог.

Фото: Василь Черенков

Під час досліджень городища в Хотині виявили також лунницю. Археолог датує її 10-11 століттям.

Фото: Суспільне Рівне

Це бронзова копія зі срібного оригіналу, яку, найімовірніше, виготовили тут, на місці.

Фото: Василь Черенков

Танцюючий чоловічок з Пересопниці

Знайти залишки монастиря – це стратегічна мета щорічних археологічних досліджень у Пересопниці. Сезон 2021 присвятили 460-річчю написаного тут Євангелія, найдавнішого перекладу канонічного церковного тексту книжною українською мовою.

Фото: Олексій Войтюк Розкопки в Пересопниці. Липень 2021 р.

Під час розвідкових досліджень виявили різночасові скляні і металеві прикраси. Більшість знахідок археологи продатували 12-13 століттями, коли Пересопниця була столицею удільного князівства.

Фото: Олексій Войтюк Розкопки в Пересопниці. Липень 2021 р.

З-поміж знахідок Олексій Войтюк акцентує на фрагменті персня-печатки, датований межею 10-11 століть.

Фото: Олексій Войтюк

"Цікавий фрагмент, має форму еліпса, у якому зображена людина. Спочатку, коли знайшли, подумали, що Оранта, чи на зразок того. А як розчистили – виявилося, що це людина, яка танцює. Причому в лівій руці наче бубон тримає. Аналогії таких танцюючих чоловічків поки що відшукали лише у Мартинівському скарбі.", –зазначив Олексій Войтюк.

Фото: Василь Черенков

Виявлені знахідки поповнили колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею і культурно-археологічного центру "Пересопниця".

Наприкінці грудня планували підсумувати археологічний рік традиційною звітною виставкою відреставрованих знахідок. Але через карантинні обмеження її перенесли на кінець січня 2022 року.

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