У Чернівецькій області шпиталізували до лікарні 36-річну жінку та десятирічну дитину. Вони отримали опіки від вибуху газової суміші.
Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС області.
Газ вибухнув 26 січня у селі Купка Чернівецького району. Це сталось через необережне користування газовою плитою та газовим балоном.
У травмованих стан середньої важкості. Про це Суспільному повідомили в опіковому відділенні лікарні.
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Нагадаємо, за правилами користування газом у побуті не можна:
- використовувати газові плити для опалення приміщення,
- користуватися газовими приладами при закритих кватирках, відсутності тяги в димових та вентиляційних каналах,
- закривати вентиляційні отвори у житлових приміщеннях,
- залишати без нагляду газові прилади, що працюють,
- допускати до користування газом дітей віком до 13 років.
Що відомо
- У січні цьогоріч трапився вибух газу у квартирі на вулиці Турецькій. Двоє людей отримали опіки обличчя та рук. Травмована жінка повідомила поліцейським, що вибух трапився після того, як вона підпалила сірник.
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