У Чернівецькій області шпиталізували до лікарні 36-річну жінку та десятирічну дитину. Вони отримали опіки від вибуху газової суміші.

Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС області.

Газ вибухнув 26 січня у селі Купка Чернівецького району. Це сталось через необережне користування газовою плитою та газовим балоном.

У травмованих стан середньої важкості. Про це Суспільному повідомили в опіковому відділенні лікарні.

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Нагадаємо, за правилами користування газом у побуті не можна:

використовувати газові плити для опалення приміщення,

користуватися газовими приладами при закритих кватирках, відсутності тяги в димових та вентиляційних каналах,

закривати вентиляційні отвори у житлових приміщеннях,

залишати без нагляду газові прилади, що працюють,

допускати до користування газом дітей віком до 13 років.

Що відомо

У січні цьогоріч трапився вибух газу у квартирі на вулиці Турецькій. Двоє людей отримали опіки обличчя та рук. Травмована жінка повідомила поліцейським, що вибух трапився після того, як вона підпалила сірник.

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