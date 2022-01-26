"Залишив записку і зник". На Буковині тиждень шукають 22-річного хлопця

У селі Рукшин Дністровського району сьомий день шукають зниклого 22-річного хлопця. Його звати Ігор Паращак. Востаннє його бачили у селі ввечері 19 січня. Він залишив в будинку телефон, написав записку, а з собою взяв теплі речі.

Про це в коментарі Суспільному сказала жителька Рукшина Світлана Гермаківська.

Буковинця шукають рятувальники та поліцейські. Діляться на групи та вирішують, хто яку територію обстежуватиме. Наразі перевірили територію Хотинського лісгоспу. Це приблизно 500 гектарів, розповів Суспільному начальник однієї з пожежно-рятувальних частин Хотина Богдан Рудой.

Суспільне Поліцейські та рятувальники, які шукають хлопця

Поліція щоранку їде оглядати територію біля будинку лісника в селі – там хлопця бачили востаннє, каже інспектор патрульної поліції Станіслав Трішмак . За його словами, так роблять, бо зниклі можуть повертатися в місця, де раніше були.

Фото: Суспільне Будинок лісівника, біля якого хлопця бачили востаннє

Зниклий Ігор Паращак жив будинку в селі Рукшин з вересня. Тут мешкає його дівчина. Він студент коледжу. Відомо, що він залишив записку, де розповідає про стосунки з дівчиною. Із собою мав теплі речі, термос та прилад, що міряє рівень цукру в крові, бо в хлопця цукровий діабет, розповідає власниця помешкання Світлана Гермаківська.

До пошуків долучаються місцеві жителі. У лісах обстежують місця, де можна переночувати чи пробути певний час.

"Мисливці наші й люди, і так само їх родина приїздила з Шишківців. Найбільше було людей у неділю, бо вихідні дні", – каже заступник голови Рукшинської громади Валерій Мариняк.

Фото: Нацполіція Зниклий буковинець Ігор Паращук

Хлопця шукатимуть, поки не знайдуть, каже капітан нацполіції Андрій Сіньковський. Щодня залучають до 40 поліцейських та 10 рятувальників.

Якщо ви бачили Ігоря Паращука, потрібно зателефонувати у поліцію за номером 102.

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