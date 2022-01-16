Вибух на вулиці Шептицького в Чернівцях міг бути спричинений витоком газу. Травмована жінка повідомила поліцейським, що вибух трапився після того, як вона підпалила сірник.

Про це Суспільному сказала речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

Внаслідок вибуху травмувалась 73-річна жінка. Вона доглядала за людиною, яка живе у квартирі. Її та ще одного чоловіка шпиталізували до лікарні з опіками.

Що відомо