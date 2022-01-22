У Новоград-Волинській громаді з 24 січня 2022 року всі школи переходять на дистанційне навчання. Таке рішення 21 січня ухвалила на позачерговому засіданні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення стосується усіх учнів з першого по 11 класи, а також вихованців гуртків закладів позашкільної освіти. Про це повідомила Новоград-Волинська міська рада на своєму сайті.

Завідувачка Новоград-Волинського міжрайонного відділу державної установи "Житомирський обласний лабораторний центр" Наталія Корпач відзначила стрімке зростання підтверджених випадків COVID-19. За її словами, після виходу дітей з канікул зросла захворюваність серед учнів шкіл.

Фото: Новоград-Волинська міська рада Наталія Корпач

Фото: Новоград-Волинська міська рада

Начальниця управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради Тетяна Ващук розповіла, що станом на 21 січня на дистанційному навчанні перебувають 59 класів закладів загальної середньої освіти громади.

"Станом на 21 січня 1 152 дитини хворіють на грип та ГРВІ, а на COVID-19 – 60 дітей, – каже Тетяна Ващук. – У закладах дошкільної освіти ситуація стабільніша, оскільки групи дітей не перетинаються. Наразі у садочках закрито чотири групи".

Фото: Новоград-Волинська міська рада Тетяна Ващук

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації комісія вирішила з 24 січня організувати освітній процес в онлайн-режимі з використанням дистанційних технологій у всіх закладах загальної середньої, позашкільної освіти та в дитячо-юнацький спортивній школі імені В.П. Єрмакова до покращення ситуації із захворюваністю на коронавірус у громаді.

Фото: Новоград-Волинська міська рада

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