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Рятувальники попереджають туристів про ймовірне сходження лавин у Карпатах
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Рятувальники попереджають туристів про ймовірне сходження лавин у Карпатах

Ірина Каразуб
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Рятувальники попереджають туристів про ймовірне сходження лавин у Карпатах Фото: Facebook/Pixabay

Прикарпатські рятувальники попереджають туристів про погіршення погоди у Карпатах та сніголавинну небезпеку. Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

У Карпатах 27 січня синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку другого Глибина снігового покриву сягає 30-50 см. В основному сприятливі умови.рівня, проте наступного дня очікують погіршення погодних умов.

"Через снігопади та хуртовини 28 січня у Карпатах — значна сніголавинна небезпека третьогоСходження лавин ймовірне, зокрема через додаткове навантаження, в основному на крутих схилах. В основному сприятливі умови. рівня. Така ситуація спостерігатиметься у високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у середньогір’ї Львівщини", — йдеться у дописі.

У січні 2022 року рятувальники Івано-Франківщини провели дві пошуково-рятувальні операції у Карпатах. Загалом у 2021 їх було 140, третина – взимку.

Надзвичайники рекомендують мандрівникам, які вирушили у гори, завантажувати спеціальний мобільний застосунок "Порятунок у горах".

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