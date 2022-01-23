23 січня під час проходження туристичного маршруту група з 9 чоловік зірвала лавину, яка накрила п'ятьох людей. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку об 11:31, — повідомила Суспільному речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир.

Вона розповіла, що група з 9 людей проходила туристичним маршрутом в районі метеостанції "Плай", поблизу с. Гукливий Воловецької ТГ, Мукачівського району.

"П’ятьох туристів накрило лавиною, четверо відкопались самостійно, а одна людина травмувалася і потребувала допомоги. Вони звернулись до рятувальників по допомогу через мобільний застосунок "Порятунок в горах", який нещодавно презентували в Івано-Франківську, тому виклик надійшов до івано-франківських колег. Вони, в свою чергу, передали інформацію з координатами до наших рятувальників і ті вже вирушили їм на допомогу — 10 чоловік та 3 одиниці техніки. Зв’язок із туристами був постійно".

За словами Наталії Батир, один із туристів травмував одну з кінцівок, йому надали домедичну допомогу та спустили до "Богуна", яким транспортували до лікарні у Воловці.

Речниця сказала, що наразі невідомо, звідки група та куди здійснювали сходження.

"Наші рятувальники сказали, що вони ночували десь у будиночку, тобто похід був довготривалий, — сказала Наталія Батир. — Вони просто йшли тими ділянками, де є лавинна небезпека, Боржавський хребет взагалі лавинонебезпечний. Зірвали одну з лавин, і дуже добре, що зірвали незначну лавину".

Директор Закарпатського центру гідрометеорології розповів: "23-24 січня на високогір"ї Закарпатської області в зв"язку з нестабільним сніговим покривом після снігопадів та хуртовин, утримається значна снiголавинна небезпека".

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