В Івано-Франківську зіштовхнулися легковик та "швидка"

Увечері 22 січня в Івано-Франківську зіштовхнулися легковик та автомобіль швидкої медичної допомоги. ДТП сталася на перехресті вулиць Сахарова та Коновальця. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.
З її слів, травмованих під час аварії немає.
У коментарі кореспондентці Суспільного свідок аварії Юрій розповів, що автомобіль "швидкої" їхав вулицею Коновальця в напрямку Січових Стрільців.
"Перед каретою невідкладної допомоги загорівся червоний сигнал світлофора. Тоді водій "швидкої" увімкнув проблискові маячки. В результаті водій Citroën вчинив ДТП. "Швидка" їхала з виклику, тому що перед аварією я йшов вулицею Коновальця та бачив, що автомобіль медиків стояв біля будинку. Сирени не було", — розповів свідок аварії Юрій.
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