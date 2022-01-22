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В Івано-Франківську зіштовхнулися легковик та "швидка"
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В Івано-Франківську зіштовхнулися легковик та "швидка"

Маріaна Басалига Ілона Шевченко
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В Івано-Франківську зіштовхнулися легковик та "швидка" Фото: Суспільне Карпати

Увечері 22 січня в Івано-Франківську зіштовхнулися легковик та автомобіль швидкої медичної допомоги. ДТП сталася на перехресті вулиць Сахарова та Коновальця. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.

З її слів, травмованих під час аварії немає.

В Івано-Франківську зіштовхнулися легковик та "швидка"Фото: Суспільне Карпати

У коментарі кореспондентці Суспільного свідок аварії Юрій розповів, що автомобіль "швидкої" їхав вулицею Коновальця в напрямку Січових Стрільців.

"Перед каретою невідкладної допомоги загорівся червоний сигнал світлофора. Тоді водій "швидкої" увімкнув проблискові маячки. В результаті водій Citroën вчинив ДТП. "Швидка" їхала з виклику, тому що перед аварією я йшов вулицею Коновальця та бачив, що автомобіль медиків стояв біля будинку. Сирени не було", — розповів свідок аварії Юрій.

В Івано-Франківську зіштовхнулися легковик та "швидка"Фото: Суспільне Карпати

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