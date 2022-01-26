У тирах чотирьох ліцеїв Івано-Франківської територіальної громади розпочалися навчання зі стрільби для охочих місцевих жителів. Записують на тренування у міській раді. У коментарі Суспільному заступниця міського голови Вікторія Дротянко розповіла, що такі курси можна пройти безкоштовно. Вони триватимуть два місяці.

Перед початком навчання зі стрільби у тирі ліцею № 21 тренер проводить інструктаж поводження зі зброєю. Далі учні роблять п'ять пробних пострілів, ознайомлюються з результатом та стріляють ще 10 разів.

Фото: Суспільне Карпати

Студентка Оксана Майданська сьогодні стріляла вперше. Дівчина каже, що результатом задоволена.

"Спочатку було хвилююче. Коли перший раз заряджаєш зброю, відпускаєш гачок і вистріл — це такий спектр емоцій", – каже Оксана Майданська.

Фото: Суспільне Карпати

Франківець Юрій Головчук каже, навички стрільби має, тож прийшов на курси, аби "освіжити" знання та потренуватися.

"Декілька разів у житті стріляв із такої зброї. Мушка, цілик і мішень зливалися в одне. А сьогодні завдяки інструктору зрозумів, як важливо фокусуватися саме на мушці та цілику, а мішень виставляти на дальній план. Тому сьогодні — чергові нові знання", – розповідає Юрій Головчук.

Фото: Суспільне Карпати

Інструктор Павло Бойчук розповідає, що для навчання стрільбі щоразу формують нові групи з охочих франківців, щоб охопити якомога більше людей. Однак, з його слів, на курси можна записатися повторно.

"Люди отримують інформацію, що таке влучний постріл, що потрібно зробити, аби влучити в те місце, куди ти запланував. Стартуємо з пневматичної зброї. У неї немає віддачі, легше пояснити людям, їм не так страшно. Якщо людина навчиться стріляти з пневматичної зброї, далі йде тільки віддача і трохи більше страху. Якщо вона зрозуміє тут, то я думаю, що в неї не виникне жодних проблем, яка б зброя не опинилася в руках", – каже Павло Бойчук.

Записатися на навчання можуть франківці, яким виповнилося 18 років.

Фото: Суспільне Карпати

Працівниця Івано-Франківського міськвиконкому Оксана Олійник, яка приймає дзвінки від охочих потренуватися зі стрільби, розповідає, що після того, як сформують групу з 16 людей, повідомляють їм про місце та час навчання. За два дні на тренування зареєструвалися понад сто жителів франківської громади.

"Багато молодих чоловіків, молодих жінок, сімейні пари. Буває, що телефонують і записуються всім колективом", – розповідає Оксана Олійник.

Фото: Суспільне Карпати

Навчатися стрільбі можна у ліцеях № 18, № 20, № 21 в Івано-Франківську та у Микитинецькому ліцеї. За словами заступниці міського голови Вікторії Дротянко, тренування інструктори проводять з 16:00 у середу і п’ятницю.

"Ми розуміємо, що це, звісно, не є професійна підготовка, але все-таки є психологічним засобом для заспокоєння, для самоорганізації. Хоча б для того, щоб потримати раз пневматичну зброю і зрозуміти, як з нею поводитися", – каже Вікторія Дротянко.

З її слів, тренери зі стрільби працюють на волонтерських засадах. Наступного тижня у міській раді планують організувати для франківців навчання з надання домедичної допомоги.

Читайте також

Якщо завтра війна: що потрібно знати іванофранківцям у випадку військового вторгнення

Карта бомбосховищ та "тривожний рюкзак". Для франківців підготують пам’ятки, як діяти під час війни

На Івано-Франківщині з 2022 року штат територіальної оборони збільшать вдесятеро

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини