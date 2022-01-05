Папа Римський Франциск заявив, що відмова від батьківства і заведення замість дітей домашніх тварин є "певним чином егоїзмом" і "позбавляє нас людяності". Як повідомляють AFP і Vatican News, про це він сказав під час загальної аудієнції у Ватикані 5 січня, куди запросив батьків, які не можуть мати людей із біологічних причин.

"Сьогодні… ми є свідками певним чином егоїзму. Бачимо, як дехто не хоче мати дітей. Інколи їм достатньо однієї дитини, але в них є собаки й коти, які заміняють дітей. З цього можна сміятися, але такою є дійсність", — сказав Франциск.

Заведення домашніх тварин, на думку Папи Римського, є "запереченням батьківства й материнства, яке нас применшує, позбавляє нас людяності". Він закликав присутніх на аудієнції "не боятися" і всиновити дитину.

"Так, мати дитину — це завжди ризик, чи йдеться про народжену чи про усиновлену. Але ще ризикованішим є не мати її. Більш ризикованим є заперечувати батьківство, заперечувати материнство, як реальне, так і духовне", — наголосив понтифік.

Як нагадує AFP, Франциск, на відміну від свого попередника Бенедикта XVI, не має домашніх тварин у своїй резиденції. Крім того, він ще у 2014 році стверджував, що мати тварин замість дітей є "ще одним явищем культурної деградації".

Папа Римський не вперше висловлюється щодо зменшення народжуваності у світі, що він називає "демографічною зимою" — "коли пари не мають дітей не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, а їхнє місце займають домашні тварини".

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Що відомо

Папа Римський Франциск засудив домашнє насильство щодо жінок, заявивши, що такі вчинки є "майже сатанинськими". Він додав, що жінки, які постраждали від жорстокого поводження, не втратили своєї гідності.

Раніше Франциск заявив, що "відчуває сором та біль" після публікації звіту, відповідно до якого сотні тисяч французьких дітей зазнали жорстокого поводження з боку духовенства та інших церковних авторитетів починаючи з 1950 року.

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