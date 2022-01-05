Папа Римський Франциск заявив, що відмова від батьківства і заведення замість дітей домашніх тварин є "певним чином егоїзмом" і "позбавляє нас людяності". Як повідомляють AFP і Vatican News, про це він сказав під час загальної аудієнції у Ватикані 5 січня, куди запросив батьків, які не можуть мати людей із біологічних причин.
"Сьогодні… ми є свідками певним чином егоїзму. Бачимо, як дехто не хоче мати дітей. Інколи їм достатньо однієї дитини, але в них є собаки й коти, які заміняють дітей. З цього можна сміятися, але такою є дійсність", — сказав Франциск.
Заведення домашніх тварин, на думку Папи Римського, є "запереченням батьківства й материнства, яке нас применшує, позбавляє нас людяності". Він закликав присутніх на аудієнції "не боятися" і всиновити дитину.
"Так, мати дитину — це завжди ризик, чи йдеться про народжену чи про усиновлену. Але ще ризикованішим є не мати її. Більш ризикованим є заперечувати батьківство, заперечувати материнство, як реальне, так і духовне", — наголосив понтифік.
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Як нагадує AFP, Франциск, на відміну від свого попередника Бенедикта XVI, не має домашніх тварин у своїй резиденції. Крім того, він ще у 2014 році стверджував, що мати тварин замість дітей є "ще одним явищем культурної деградації".
Папа Римський не вперше висловлюється щодо зменшення народжуваності у світі, що він називає "демографічною зимою" — "коли пари не мають дітей не тому, що не можуть, а тому, що не хочуть, а їхнє місце займають домашні тварини".
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Що відомо
- Папа Римський Франциск засудив домашнє насильство щодо жінок, заявивши, що такі вчинки є "майже сатанинськими". Він додав, що жінки, які постраждали від жорстокого поводження, не втратили своєї гідності.
- Раніше Франциск заявив, що "відчуває сором та біль" після публікації звіту, відповідно до якого сотні тисяч французьких дітей зазнали жорстокого поводження з боку духовенства та інших церковних авторитетів починаючи з 1950 року.
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