Папа Римський закликав провести міжнародний день молитви за мир в Україні

Папа Франциск закликав "всіх людей доброї волі" провести міжнародну молитву за мир в Україні 26 січня.

Про це Франциск заявив після молитви 23 січня, повідомляє Vatican News.

Папа Франциск заявив, що він з тривогою стежить за зростанням напруги навколо України, що підважує безпеку на європейському континенті.

"Звертаюся із палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитви до Всемогутнього Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служила загальнолюдському братерству, а не партійним інтересам", – заявив Папа.

Він також закликав провести міжнародну молитву за мир в Україні 26 січня.

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