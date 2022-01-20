Колишній Папа Римський Бенедикт не зміг протидіяти щонайменше чотирьом випадкам насильства над дітьми в католицькій церкві в Мюнхені з 1977 по 1982 рік. Про це йдеться у доповіді юридичної фірми Westpfahl Spilker Wastl (WSW), яка розслідувала на замовлення церкви звинувачення в сексуальному насильстві в архиєпархії Мюнхена і Фрайзінга в період з 1945 по 2019 рік.

Результати розслідування юристів були оприлюднені на пресконференції 20 січня у Мюнхені. За даними WSW, Папа Бенедикт XVI не вжив заходів проти священнослужителів у чотирьох випадках передбачуваного сексуального насильства у своїй архієпископії, коли він був архієпископом Мюнхена з 1977 по 1982 рік під ім'ям Йозеф Ратцінгер.

Загалом, розслідування показало, що 1670 священнослужителів в країні вчинили в тій чи іншій формі сексуальне насильство щодо 3677 неповнолітніх в період з 1946 по 2014 рік. За словами юристів, про багато інших випадків, ймовірно, не повідомлялося. Адвокат WSW Мартін Пуш, виступаючи на конференції, зазначив, що Ратцінгер нічого не зробив проти зловживань щонайменше у чотирьох випадках.

"В цілому в чотирьох випадках ми прийшли до єдиної думки про те, що мала місце бездіяльність", — розповів Пуш і додав, що колишній Папа Римський категорично заперечував свою відповідальність.

За часів перебування Бенедикта на посаді архієпископа Мюнхена священик-педофіл Пітер Халлерманн був переведений до Мюнхена з Ессена в Західній Німеччині, де його звинуватили в жорстокому поводженні з 11-річним хлопчиком. Халлермана перевели на пасторські обов'язки, попри його минуле.

У 1986 році, коли архієпископа Ратцінгера перевели до Ватикану, Халлерман був визнаний винним у розбещенні більшої кількості дітей і засуджений до умовного тюремного ув'язнення. Навіть після засудження він продовжував працювати з дітьми протягом багатьох років, і його випадок розглядається як відповідний приклад неправильного поводження з жорстоким поводженням з боку церкви.

У відповідь на питання WSW під час підготовки розслідування, колишній Папа Римський представив 82-сторінкову заяву. Він, зокрема, повідомив, що "близько до серця приймає долі жертв жорстокого поводження" і повністю "підтримує публікацію Мюнхенської доповіді".

94-річний Бенедикт у 2013 році став першим Папою Римським, який залишив свій пост за 600 років, і зараз живе відокремленим життям в колишньому монастирі на території Ватикану.

Що відомо

6 жовтня Папа Римський Франциск заявив, що відчуває сором та біль після публікації звіту, відповідно до якого сотні тисяч французьких дітей зазнали жорстокого поводження з боку духовенства та інших церковних авторитетів починаючи з 1950 року.

Папа Римський Франциск вніс зміни до норм кодексу канонічного права, що стосуються покарання служителів та працівників церкви за сексуальне насильство проти дітей та дорослих.

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