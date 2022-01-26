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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 1 319 людей
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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 1 319 людей

Ксенія Процепова
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За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 1 319 людей Чемпіон

За минулу добу 25 січня в Одеській області COVID-19 виявили у 1 319 людей. 26 хворих одужали, шестеро померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (1 972), далі йде м Київ (1 919). На третьому місці за кількістю хворих Львівська область (1 886).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворів 252 051 громадянин,
  • одужали 231 909 людей,
  • померли 5 696 хворих,
  • наразі хворіють 14 446 мешканців області.

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