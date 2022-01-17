19 січня на Харківщині перевірятимуть систему оповіщення населення

Перевірка сирен відбудеться у Харківській області вдень 19 січня.
Сирени включать о 14:25, повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації.
Перевірка — планова, громадян просять зберігати спокій і продовжувати свої справи.
Що відомо
- Автоматизовану систему оповіщення населення на Харківщині перевіряють регулярно. Жителям Харкова нагадують дії в разі реальної тривоги: "Почувши звучання, необхідно увімкнути телебачення UA: Харків або радіомовлення (дротове або ефірне) на частоті 106,1 МГц для прослуховування повідомлень, що передаються".