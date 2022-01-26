Стартова ціна на аукціоні – 394 тисячі гривень 27 січня у Новгороді-Сіверському продаватимуть статую Леніна. Скільки планують виручити за бронзовий пам’ятник і на що витратити гроші – читайте у матеріалі.

П’ятиметрова бронзова скульптура важить 4 тони 200 кілограмів. За документами тепер це металолом.

Новгород-Сіверська статуя Леніна лежить шість років. Спочатку лежала на території місцевої ЖЕК, потім її перевезли.

Аукціон відбудеться 27 січня близько опівдня. У таку суму (384 тисячі гривень, -ред.) бронзовий металолом оцінила експертна фірма. Планують виручити більше, каже голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко.

"Стартова ціна – це ще не значить виторгувана ціна. Торги покажуть. Може ми навіть за мільйон продамо. Ми надіємось, що ми хоча б в два рази підвищити ту ціну, що встановила експертиза".

ФОТО: Суспільне Чернігів Людмила Ткаченко

Гроші від продажу Леніна витратять на благоустрій міста, сказала Людмила Ткаченко.

Пам’ятник був повалений у жовтні 2016 року. І став останнім поваленим в Україні під час подій названих "Ленінопадом".

Тепер, за словами голови громади, гроші від продажу скульптури бронзового вождя, мають допомогти з благоустроєм площі, де цей пам'ятник стояв.

"Ми її взагалі хочемо назвати площею Культури, щоб це був фонтан, була зона відпочинку. Проєкт ми вже замовили. Там приблизно треба три мільйони, зрозуміло, що від Леніна ми стільки не виручимо. Може кусочок Леніна, але хотілось, щоб Ленін послужив громаді все ж таки".

Деталі — у відео:

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