Почуваються в небезпеці та просять покарати винних у вбивстві 22-річного Олексія Морозова з Кам’янської Слободи його родичі та сусіди. Чоловіка вбили в ніч на 18 січня в хаті місцевої жительки Тетяни Ворушило.

22-річний Олексій Морозов отримав травми, що виявились смертельними. Під ранок хлопець помер у лікарні.

Тетяна Ворушило живе в тому будинку, вона бачила як били хлопця. Каже, били двоє, побиття супроводжувалось знущаннями.

"Різали ножем, хотіли язик вирізати, зуби при мені вони повибивали. Я теж це бачила".

В ту ніч Олексій з дівчиною гостював у родини Тетяни. Дивились телевізор. Поки серед ночі у двері почали ломитись двоє місцевих чоловіків. Вони шукали Олексія.

"Вони двері вибили. Я ж не хотіла відкривати", – розповіла Тетяна.

ФОТО: Суспільне Чернігів Намагалися вирізати язик та стрибали по грудях: жителі Кам’янської Слободи почуваються в небезпеці

Побиття хлопця відбувалось за участі чотирьох свідків.

Чому не зупинили побиття Микола пояснює так.

"Матері моїй товкачку на голові розбили. А нас з вітчимом підперли".

Каже, чоловіки, які прийшли й потім били Олексія – місцеві. Обом близько тридцяти років.

Вони були накурені травкою, додав Микола. В них очі як скляні були. І п’яні, і накурені, і потім ми ще випили.

Ховали хлопця 20 січня.

Підозрюваних у вчиненні злочину поліція затримала в той же день. Одного уже відпустили.

"Турбує те, що таке залишається без покарання. Нам ввечері страшно на вулицю виходити й дітей випускати. Чому одного закрили, а іншого відпустили, кажуть він проходить як свідок. Який свідок, якщо він був на місці злочину і бив також", – розповіла Ірина, жителька Кам’янської Слободи.

Поспілкуватись з підозрюваним не вдалось. Жителька села Тетяна, каже, той участь у побитті заперечує.

Удари що призвели до смерті наносив один чоловік, пояснили в поліції.

ФОТО: Суспільне Чернігів Наталія Слабеняк

"Поліція встановила, що напередодні компанія молодиків розпивала спиртні напої. Під час раптово виниклого конфлікту один з них завдав другому ударів по голові табуреткою. Завдані тілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого. Одного з фігурантів, який безпосередньо завдавав смертельних ударів, поліцейські того ж дня затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, що карається позбавленням волі строком від 7-ми до 15-ти років", – повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

Деталі — у сюжеті:

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