Рятувальники шукають 39 осіб чий човен перевернувся неподалік берегів Флориди

Американські рятувальники шукають 39 осіб неподалік берегів Флориди. Їхній човен перевернувся в морі. Можливо ці люди намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє берегова охорона США у Twitter.

Берегова охорона Сполучених Штатів надіслала пошукові команди для порятунку 39 осіб, чий човен перевернувся неподалік берегів Флориди.

У повідомленні сказано, що береговій охороні надійшло сповіщення про врятованого в морі чоловіка. Той повідомив, що він разом з 39 особами перебував у човні, який вийшов з району Бігімі на Багамських островах. Неподалік узбережжя Флориди човен перевернувся. Берегова охорона підозрює, що човен надавав послуги з перевезення нелегальних мігрантів.

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