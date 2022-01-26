Рятувальники шукають 39 осіб чий човен перевернувся неподалік берегів Флориди

Американські рятувальники шукають 39 осіб неподалік берегів Флориди. Їхній човен перевернувся в морі. Можливо ці люди намагалися незаконно перетнути кордон.
Про це повідомляє берегова охорона США у Twitter.
Берегова охорона Сполучених Штатів надіслала пошукові команди для порятунку 39 осіб, чий човен перевернувся неподалік берегів Флориди.
У повідомленні сказано, що береговій охороні надійшло сповіщення про врятованого в морі чоловіка. Той повідомив, що він разом з 39 особами перебував у човні, який вийшов з району Бігімі на Багамських островах. Неподалік узбережжя Флориди човен перевернувся. Берегова охорона підозрює, що човен надавав послуги з перевезення нелегальних мігрантів.
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