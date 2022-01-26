Холодногірський район у Харкові очолила донька голови Новобаварського району

Головою Адміністрації Холодногірського району стала 33-річна Неллі Цибульник — депутатка Харківської облради та донька голови Новобаварського району Тетяни Цибульник.

Неллі Цибульник представили на новій посаді 26 січня, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"У Неллі Юріївни є необхідний досвід та надійний тил", — цитує мерія міського голову Ігоря Терехова.

Цибульник зазначила, що як депутатка облради "близько року щільно співпрацює з мешканцями та знає їхні проблеми".

Згідно з декларацією про доходи за 2021 рік як кандидатки на посаду заступниці директора Департаменту ЖКГ, Неллі Цибульник має дві квартири у Харкові, два торгові павільйони, дві земельні ділянки (351 кв. м та 971 кв. м), нежитлову будівлю площею 403 кв. м, житловий будинок на праві користування та недобудований житловий будинок.

Цибульник задекларувала 66 949 грн зарплатні у Харківському університеті внутрішніх справ, 614 486 грн доходу від підприємницької діяльності, понад 2 млн грн доходу від відчуження майна, 15 235 страхових виплат, 12 тис. грн від оренди та три автомобілі: Toyota Highlander (2013 року випуску), Toyota Corolla (2013) та вантажний ГАЗ (2016).

Дотепер Холодногірський район очолювала Інна Уварова, яка залишиться працювати в адміністрації.

Що відомо