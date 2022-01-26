Холодногірський район у Харкові очолила донька голови Новобаварського району

Головою Адміністрації Холодногірського району стала 33-річна Неллі Цибульник — депутатка Харківської облради та донька голови Новобаварського району Тетяни Цибульник.
Неллі Цибульник представили на новій посаді 26 січня, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
"У Неллі Юріївни є необхідний досвід та надійний тил", — цитує мерія міського голову Ігоря Терехова.
Цибульник зазначила, що як депутатка облради "близько року щільно співпрацює з мешканцями та знає їхні проблеми".
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Згідно з декларацією про доходи за 2021 рік як кандидатки на посаду заступниці директора Департаменту ЖКГ, Неллі Цибульник має дві квартири у Харкові, два торгові павільйони, дві земельні ділянки (351 кв. м та 971 кв. м), нежитлову будівлю площею 403 кв. м, житловий будинок на праві користування та недобудований житловий будинок.
Цибульник задекларувала 66 949 грн зарплатні у Харківському університеті внутрішніх справ, 614 486 грн доходу від підприємницької діяльності, понад 2 млн грн доходу від відчуження майна, 15 235 страхових виплат, 12 тис. грн від оренди та три автомобілі: Toyota Highlander (2013 року випуску), Toyota Corolla (2013) та вантажний ГАЗ (2016).
Дотепер Холодногірський район очолювала Інна Уварова, яка залишиться працювати в адміністрації.
Що відомо
- У липні 2020 року Адміністрацію Холодногірського району очолив Віталій Кошеленко, колишній голова Зміївської райдержадміністрації та ексчлен фракції Блок Петра Порошенка "Солідарність" у Харківській облраді. На сесії міськради 30 грудня 2020 року Ігор Терехов повідомив про звільнення Кошеленка.
- Місце голови Холодногірської адміністрації було вакантним після того, як у 2018 році її голова Максим Мусєєв виїхав за кордон після оголошення підозри у держзраді. Суд остаточно скасував підозру у вересні 2020 року.
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