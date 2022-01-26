Двоє харківських спортсменів стали чемпіонами України з вільної боротьби

Золоті медалі на чемпіонаті України з вільної боротьби у двох вагових категоріях вибороли спортсмени з Харкова Мухаммед Алієв та Данило Картавий. Окрім цього, збірна Харківської області завоювала одну срібну та три бронзові медалі.

22-річний Мухаммед Алієв здолав чотирьох суперників та став чемпіоном України в ваговій категорії до 86 кг, повідомили в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації.

Ще одну золоту медаль здобув Данило Картавий. У ваговій категорії до 125 кг він переміг чотирьох суперників.

Харків’янин Каміль Керімов у ваговій категорії до 57 кг поступився у фіналі спортсмену з Києва Андрію Яценко та посів друге місце.

Бронзовими призерами стали Адлан Батаєв (вагова категорія до 72кг) та Мраз Джафарян (вагова категорія до 92 кг).

Єдину медаль області у жіночій боротьбі принесла Альбіна Рілля. Спортсменка посіла третє місце в ваговій категорії до 55 кг.

Чемпіонат України був відбірковим на чемпіонат Європи серед дорослих, який запланований у березні цього року в Угорщині, та на чемпіонат Європи U23, який в лютому прийматиме болгарський Пловдив.

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