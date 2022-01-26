Почалася кампанія на виборах нардепа за 206 округом. Що відомо про кандидатів?

26 січня розпочалася виборча кампанія на проміжних виборах за 206 округом (до нього входять частина Чернігова та Чернігівського району). Про це повідомляє Центральна виборча комісія на своєму офіційному сайті.

За попередніми підрахунками ЦВК, голосувати мають понад 136 тисяч виборців, працюватимуть 174 виборчі дільниці.

Згідно з календарним планом, політичні партії можуть висунути своїх кандидатів на вибори до 14 лютого включно, самовисуванці – до 24 лютого. Також до 24 лютого треба подати документи до ЦВК для реєстрації кандидата. 1 березня закінчиться реєстрація кандидатів у депутати. Передвиборча агітація має закінчитися 25 березня. 27 березня відбудуться вибори. Результати мають встановити до 11 квітня включно.

Наразі точно відомо про 2 кандидатів у нардепи за 206 округом. Один із них – Сергій Гарус про плани брати участь у виборах оголосив ще в листопаді, тоді почали з’являтися перші білборди із його зображенням. У коментарі Суспільному Сергій Гарус розповів, що його наміри не змінилися, але поки він не зареєструвався як кандидат, планує це зробити в лютому:

"Зараз підготовлю документи, працюємо з технологом, формуємо порядок ведення передвиборчої агітації, зустрічі".

ФОТО: з Facebook Сергія Гаруса Сергій Гарус

Сергій Гарус сказав, що йде на вибори як самовисуванець.

"Виключно як самовисуванець. Я вважаю, що народний депутат має бути саме від слова "народний". Не кишеньковий. Кандидат не має бути партійним. Має бути народним і відстоювати інтересу народу, а не окремих груп чи осіб, які фінансують його кампанію".

Раніше Гарус був частиною команди нинішнього міського голови Чернігова. Після перемоги Атрошенка на виборах у 2015 році, певний час очолював КП "Паркування і ринок". У 2016 році на проміжних виборах за 206 округом він був кандидатом від БПП і набрав 0,48% голосів. Згодом виграв вибори на посаду голови Іванівської ОТГ, яку очолював до 2020 року.

Братиме участь у виборах за 206 округом і партія Владислава Атрошенка "Рідний дім", яка влітку підписала меморандум про співпрацю з УДАРом мера Києва Віталія Кличка.

Свого кандидата Атрошенко представив 25 січня під час форуму "За нові можливості Чернігівщини". Ним став нинішній секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако.

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Ломако

Він із 2015 по 2021 роки працював заступником міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

В листопаді 2021 року очолив обласний осередок партії УДАР на Чернігівщині. Перед цим, 30 липня 2021 року УДАР і партія Владислава Атрошенка "Рідний дім" підписали меморандум про співпрацю для спільної участі у парламентських виборах.

"Важливий день в моєму житті, в житті нашої родини. Працюватиму так, щоб він став важливим і для всієї громади області. Це відповідальна робота, але я готовий стати голосом громад Чернігівщини в Парламенті!", – написав на своїй сторінці у Фейсбуці Ломако.

Заявляв про можливі плани піти в нардепи й Олександр Тарнавський. Він – очільник обласного осередку партії "Національний корпус". Поки, за словами Тарнавського, він не висував свою кандидатуру.

"Точне рішення ми приймемо, я думаю, на наступному тижні, чи будемо подаватися на реєстрацію, чи ні. Бажання є, плани такі є, але питання в тому, чи зможемо ми зібрати свої сили і ресурси. Від цього будемо відштовхуватися. В Чернігові у нас уже були збори, всі були «за». Питання залишились у центральному штабі моєї партії. Яке рішення вони приймуть, стратегічно чи ми потягнемо, чи ні", – розповів Олександр Тарнавський.

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Тарнавський

Також він сказав, що ще не знає, як буде йти на вибори (якщо буде): від партії чи самовисуванцем.

Про наміри участі у виборах за 206 округом заявляли також у "Європейській Солідарності". Поки з кандидатом не визначилися, сказав голова обласного осередку "ЄС" Олександр Мисник. За його словами, зробити це мають на з’їзді партії, що має відбутися на початку лютого.

Можливо, взагалі не братиме участі у виборах за 206 округом ВО "Батьківщина", сказав виконувач обов’язків голови міської організації партії Артем Євминець. На запитання, хто такий Дмитро Нікітін (він працював заступником директора Інституту раку і був фігурантом журналістських розслідувань – ред.), білборди із зображенням якого з’явилися у Чернігові, Артем Євминець відповів, що його делегували на Чернігівщину для розбудови партійної системи в області і підготовки до парламентських виборів.

"Ми зараз готуємося до парламентських виборів, які можуть бути як позачерговими, так і черговими. Можливо, Дмитро Нікітін буде кандидатом за 206 округом. А, можливо, й ні".

ФОТО: з Instagram-сторінки Артема Євминця Артем Євминець

У грудні повідомляв про те, що "Народовладдя" балотується до Верховної Ради від Чернігівщини голова партії Юрій Левченко. Кандидатом у нардепи він називав Олега Робейка – чернігівця, фармацевта за освітою, одного із засновників Профспілки працівників медицини і фармації "Громадське здоров’я".

Точної інформації щодо кандидатів від партій "Слуга народу" та "Наш край" також іще нема. Голова Радикальної партії Олег Ляшко сказав, що точно не піде на ще одні вибори за мажоритарним округом.

Якщо з кандидатурою Олександра Ломаки давно все було очевидно, то з кандидатами від інших партію виникають питання, сказав у коментарі Суспільному політичний оглядач Олександр Рись. На його думку, неформально розпочав кампанію Дмитро Нікітін від "Батьківщини". Після розміщення білбордів він хоче перевірити свою впізнаваність і прорахувати шанси на виборах.

"Наче, домовленості якісь були і Нікітін може піти від "Батьківщини". Є варіант, що він посвітився на бордах і тепер подивиться на ситуацію, рейтинги, впізнаваність і буде вирішувати, йти чи ні".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олександр Рись

Найбільшою інтригою політичний оглядач вважає кандидата від "Слуги народу".

"Розглядалася кандидатура Романа Лещенка – міністра аграрної політики, але начебто не дуже у них там спілкування вийшло. Є чутки, що розглядають Володимира Левіна – президента "Десни". З одного джерела є інформація, що його наче вже затвердили. Від "Нашого краю" Олександр Демиденко начебто збирається. Він уже оформив сторінки і тому подібне, видно, що готується. Щодо "радикалів" я взагалі не впевнений. Ляшко йти не хоче, а ресурсів, заряду і великих амбіцій у них нема».

На думку Олександра Рися, є ймовірність, що як самовисуванці на вибори підуть Марина Рейко та Максим Микитась. Незрозуміла ситуація з Андрієм Прокопенком (колишній голова Чернігівської ОДА – ред.).

"До нового року ще казали, що так, він збирається, але зараз все затихло і нема якоїсь інформації, що піде".

Нагадаємо, проміжні вибори призначили через смерть нардепа за 206 округом Антона Полякова. Він помер у ніч на 8 жовтня в Києві у віці 33 років. Бюджет проведення виборів – близько 15 мільйонів гривень.

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