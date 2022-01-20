Біля 15 мільйонів: який бюджет проведення виборів у 206 окрузі на Чернігівщині

ЦВК ухвалила документи про фінансування проміжних виборів нардепа у виборчому окрузі № 206. Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

Заявлена сума — 14 528 752 гривень. 13 мільйонів з них підуть на видатки окружним виборчим комісіям (у тому числі й видатки для потреб дільниць).

Також відповідна комісія затвердила кошторис видатків ЦВК на підготовку і проведення проміжних виборів. Сума — 1 207 770 гривень, на 700 тисяч з яких виготовлятимуть і доставлятимуть виборчі бюлетені та бланки протоколів.

Нагадаємо, вибори призначили на 27 березня через смерть нардепа за 206 округом Антона Полякова. Він помер ніч на 8 жовтня у Києві у віці 33 років.

Антон Поляков /Facebook Антон Поляков

Обранцю стало зле в таксі, його намагалися реанімувати лікарі, але марно. За результатами розтину, смерть настала через гостру коронарну недостатність та ішемічну хворобу серця. Згодом у крові Полякова виявили алкоголь, метадон та димедрол, який підсилює дію наркотика. А біля тіла померлого нардепа знайшли два катетери з речовиною бурого кольору.

Колега Полякова по парламенту і партії “За майбутнє” Тарас Батенко заперечив те, що він вживав наркотики. Те ж саме сказала і нардеп Анна Скороход, з якою жив Поляков після розлучення з дружиною. Вона переконана – обранця вбили.

В 206 округ входить частина Новозаводського району Чернігова і Чернігівський та колишній Ріпкинський райони.

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