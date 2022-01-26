Чотиригодинні черги до інфекційних кабінетів у Чернігові: у чому причина?

До чотирьох годин у черзі з температурою змушені стояти пацієнти поліклінічного відділення міської лікарні №2, що навпроти ТЦ «ЦУМ», щоб потрапити на огляд до лікаря. За словами кореспондентки Суспільного, вчора, 25 січня, в коридорі медзакладу одночасно перебували понад півсотні людей. Зі слів начальника управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислава Кухаря, поліклініка не справляється зокрема через те, що їм бракує лікарів.
Це фото зробили 25 січня у коридорі поліклінічного відділення міської лікарні №2 близько 10:00 ранку. Тут утворилося одразу дві черги. Одна – до кабінету, де проводять ПЛР-тестування, друга – до сусіднього, де приймає черговий лікар. Саме до цього кабінету направляють усіх хворих із температурою: тут ті, кому потрібен огляд лікаря та направлення на тестування, а також ті, кому потрібно відкрити лікарняний, але його сімейний лікар також хворіє. Чекати на прийом пацієнтам доводиться в середньому по чотири години.
Така ситуація у поліклінічних відділення склалася з двох причин, говорить керівник міського управління охорони здоров’я Владислав Кухар. Перша – це велика кількість хворих лікарів. Станом на сьогодні у Чернігові на лікарняному перебувають 30 медиків первинної ланки.
«Для нас це досить суттєва цифра. Але ж не всі хворіють COVID-19. Є хворі на ГРВІ, грип та інше», – сказав Владислав Кухар.
Друга причина – різкий приріст хворих на коронавірус, який лікарі спостерігають другий тиждень поспіль:
«Кількість людей, яких направляють на ПЛР-тестування, останнім часом зросла у два-три рази. Якщо раніше на дослідження в Чернігові направляли 260-270 людей на день, то лише за сьогодні, 26 січня, (станом на 13:00, – ред.) на дослідження виписали 638 направлень».
Владислав Кухар говорить, щоб зменшити черги у поліклінічному відділенні міської лікарні №2, відкрили другий пункт ПЛР-тестування. Він працює у сусідній будівлі – на першому поверсі міської лікарні №1. Розглядають можливість відкрити третій пункт прийому, однак наразі для цього не вистачає працівників.
За словами завідувачки відділення по наданню первинної медичної допомоги поліклінічного відділення міської лікарні №3 Лариси Щербини, нині інфіковані коронавірусом хворобу переносять легше: найпоширеніші скарги – на біль у горлі та нежить, лікарі рідше спостерігають розвиток пневмонії.
За даними МОЗу, за минулу добу, 25 січня, в Чернігівській області виявили 257 хворих на COVID-19. Нагадаємо, минулої суботи, 22 січня, Чернігівщина потрапила до переліку регіонів із «помаранчевим» рівнем епіднебезпеки.
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