Чотиригодинні черги до інфекційних кабінетів у Чернігові: у чому причина?

До чотирьох годин у черзі з температурою змушені стояти пацієнти поліклінічного відділення міської лікарні №2, що навпроти ТЦ «ЦУМ», щоб потрапити на огляд до лікаря. За словами кореспондентки Суспільного, вчора, 25 січня, в коридорі медзакладу одночасно перебували понад півсотні людей. Зі слів начальника управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Владислава Кухаря, поліклініка не справляється зокрема через те, що їм бракує лікарів.

ФОТО: Суспільне Чернігів Черга в коридорі поліклінічного відділення міської лікарні №2

Це фото зробили 25 січня у коридорі поліклінічного відділення міської лікарні №2 близько 10:00 ранку. Тут утворилося одразу дві черги. Одна – до кабінету, де проводять ПЛР-тестування, друга – до сусіднього, де приймає черговий лікар. Саме до цього кабінету направляють усіх хворих із температурою: тут ті, кому потрібен огляд лікаря та направлення на тестування, а також ті, кому потрібно відкрити лікарняний, але його сімейний лікар також хворіє. Чекати на прийом пацієнтам доводиться в середньому по чотири години.

Така ситуація у поліклінічних відділення склалася з двох причин, говорить керівник міського управління охорони здоров’я Владислав Кухар. Перша – це велика кількість хворих лікарів. Станом на сьогодні у Чернігові на лікарняному перебувають 30 медиків первинної ланки.

«Для нас це досить суттєва цифра. Але ж не всі хворіють COVID-19. Є хворі на ГРВІ, грип та інше», – сказав Владислав Кухар.

Друга причина – різкий приріст хворих на коронавірус, який лікарі спостерігають другий тиждень поспіль:

«Кількість людей, яких направляють на ПЛР-тестування, останнім часом зросла у два-три рази. Якщо раніше на дослідження в Чернігові направляли 260-270 людей на день, то лише за сьогодні, 26 січня, (станом на 13:00, – ред.) на дослідження виписали 638 направлень».

ФОТО: Суспільне Чернігів Черга в коридорі поліклінічного відділення міської лікарні №2

Владислав Кухар говорить, щоб зменшити черги у поліклінічному відділенні міської лікарні №2, відкрили другий пункт ПЛР-тестування. Він працює у сусідній будівлі – на першому поверсі міської лікарні №1. Розглядають можливість відкрити третій пункт прийому, однак наразі для цього не вистачає працівників.

За словами завідувачки відділення по наданню первинної медичної допомоги поліклінічного відділення міської лікарні №3 Лариси Щербини, нині інфіковані коронавірусом хворобу переносять легше: найпоширеніші скарги – на біль у горлі та нежить, лікарі рідше спостерігають розвиток пневмонії.

За даними МОЗу, за минулу добу, 25 січня, в Чернігівській області виявили 257 хворих на COVID-19. Нагадаємо, минулої суботи, 22 січня, Чернігівщина потрапила до переліку регіонів із «помаранчевим» рівнем епіднебезпеки.

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